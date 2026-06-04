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ЗМІ: У Брюсселі почали терміново розглядати питання старту переговорів про вступ України в ЄС

Відкриття кластеру "Основи" внесли на розгляд вечірнього засідання Комітету постійних представників.

ЗМІ: У Брюсселі почали терміново розглядати питання старту переговорів про вступ України в ЄС
Фото: EPA/UPG

Посли Європейського Союзу ввечері у середу за невідкладною процедурою внесли на розгляд Комітету постійних представників обговорення процесу підготовки до офіційного відкриття для України та Молдови кластеру "Основи" у переговорах щодо вступу до ЄС.

Як пише "Українська правда", швидке додавання у порядок денний українського питання стало можливим завдяки результатам перемовин технічних команд України та Угорщини про узгодження двосторонніх питань. Угорські дипломати повідомили Раді ЄС, що суперечності усунуто, тож є можливість нарешті дати початок відкриттю найважливішого переговорного кластера.

Україна та Молдова розраховують на старт переговорів про вступ до Євросоюзу вже у середині червня. Наразі йдеться лише про перший кластер "Основи", хоча українські посадовці стверджують, що наша держава готова до відкриття усіх шести.

Раніше стало відомо, що Україна та Угорщина домовились про розширення прав національної меншини на Закарпатті.

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