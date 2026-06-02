До проєкту нового Цивільного кодексу подано понад 15 тисяч поправок та пропозицій

За останні два скликання парламенту законопроєктів із такою кількість поправок у Комітеті з питань правової політики ще не було. 

Фото: з відкритих джерел

Понад 15 тисяч поправок та пропозицій подано до проєкту нового Цивільного кодексу України.

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з питань правової політики Денис Маслов

“Це рекордна кількість. За останні два скликання парламенту законопроєктів із такою кількість поправок у Комітеті ще не було (було максимум 5 тис.)”, – написав Маслов.

Він додав, що попереду велика і дуже відповідальна робота.

Зазначимо, що ухвалення проєкту Цивільного кодексу, хоч і не остаточне, спричинило нову хвилю критики. Зокрема, багато говорять про доброзвичайність — не до кінця зрозуміле поняття, якому, згідно з новим Цивільним кодексом, мають відповідати дії українців.

Є й інші дражливі теми: нотаріальне розлучення, штраф за розірвані заручини, спадкування криптовалюти, заповіти на біоматеріал, дозвіл на екстракорпоральне запліднення лише за медичними показаннями тощо. Як судді вирішуватимуть, що є моральним вчинком, а що ні? Чи зможуть батьки законно не платити аліментів? І чи з’явиться легальна можливість захопити чужий будинок? Читайте в матеріалі LB “Не лише доброзвичайність: що не так з проєктом Цивільного кодексу”.

