"Опендатабот": У 98% випадків суд дозволяє шлюб неповнолітніх в Україні

У 98% випадків українські суди дозволяють шлюб неповнолітнім, повідомляє український сервіс моніторингу та аналізу відкритих державних даних "Опендатабот".

Так, понад 2,8 тисячі рішень щодо надання права на шлюб особам, які ще не досягли повноліття, ухвалили суди за останні 5 років (2021 - 2026).

“Хоча тема дитячих шлюбів часто викликає гострі дискусії, українські суди у 98% випадків стають на бік заявників: відмовили лише у 48 випадках”, – йдеться у повідомленні.

Рекордну кількість рішень ухвалили у 2021 році — 790. Відтоді кількість поступово зменшується: у 2022 році суди розглянули 641 справу, а у 2025 — 356. Цьогоріч вже є 92 рішення.

Найбільше судів через шлюб неповнолітніх зафіксовано на Львівщині — 240 випадків. Наслідують Вінниччина зі 187 рішеннями та Дніпропетровщина — зі 175. По 164 рішення мають Рівненщина та Волинь.

Натомість найменше таких справ за останні 5 років було у Луганській області — 12 рішень. У Херсонській області суди розглядали можливість одружитися неповнолітнім 23 рази, у Києві — 42, а на Донеччині — 45.

У понад 72% справ головним аргументом, через який суди дозволяють неповнолітнім одружитися, залишається вагітність — 2 025 рішень. Ще у чверті випадків суди пояснювали дозвіл «відповідністю загальним інтересам» заявників — 704 рішення. Наявність спільної дитини стала причиною для дозволу у 97 випадках.

Причини відмов теж доволі типові. У трьох із чотирьох випадків суди вважали, що заявники не довели, чому шлюб відповідає їхнім інтересам — 36 рішень. Ще 7 справ закрили через відсутність предмета спору. У 5 випадках було відмовлено через те, що заявник чи заявниця не досягли 16-річного віку — саме з цього віку українське законодавство дозволяє звертатися до суду за правом на шлюб.

"Опендатабот" зазначає, що в Україні тривають активні дискусії навколо нового Цивільного кодексу. Зокрема, у початковій редакції законопроєкту передбачалась норма, яка дозволяла укладати шлюб із 14 років за рішенням суду — у разі вагітності або народження дитини.

Це положення викликало значний суспільний резонанс і критику через можливе порушення прав дітей, тому згодом його було вилучено з тексту законопроєкту.