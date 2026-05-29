Чинна чемпіонка Norway Chess Анна Музичук переслідує лідерку, поки Карлсен рятує репутацію. Огляд чотирьох турів

Яке місце в турнірній таблиці посідає українка і на що може сподіватися в цьогорічному розіграші — в огляді LB.ua .

Уже другий рік поспіль у Норвегії проходять два турніри з класичним контролем серед чоловіків і жінок Norway Chess . Минулого року переможницею в жінок стала українка Анна Музичук , а в чоловіків — норвежець Магнус Карлсен.

Правила гри

У турнірах беруть участь по шість учасників/ниць, які грають у два кола. Склад найсильніший. Зокрема, у жінок виступають чемпіонка світу Цзюй Веньцзюнь (Китай, 2559), Чжу Цзінер (Китай, 2546), Гампі Конеру (Індія, 2535), Бібісара Асаубаєва (Казахстан, 2527), Анна Музичук (Україна, 2522), Дів'я Дешмух (Індія, 2500).

Турнір проходить з досить нестандартним для шахів нарахуванням очок. За перемогу в класичній партії нараховують три очки, програш очок не дає. За нічиєї грають армагеддон-партію з тим самим кольором фігур (вирішальна партія з асиметричним контролем часу: білі мають більше часу, але їм потрібна перемога — нічия означає поразку). Перемога в ньому дає 1,5 очка, поразка — 1. Погоджуватися на нічию до 30-го ходу заборонено.

Фото: EPA/UPG Шахова дошка.

У разі розподілу першого місця проводять тайбрейк: дві бліц-партії 3+2, за рівноваги ще дві, а потім за необхідності армагеддон.

Контроль часу: 120 хвилин на партію з додаванням 10 секунд на кожен хід, починаючи з 41-го. Армагеддон: 10 хвилин проти 7 з додаванням 1 секунди на хід, також починаючи з 41-го. Якщо армагеддон закінчується нічиєю, перемагають чорні.

Королева армагеддону

У першому турі Анна провела досить важкий двобій проти Чжу. Хоча львів'янка мала білі фігури, їй довелося захищатися. Утім вона добре впоралася. Але в додатковій партії китайська шахістка впевнено досягла нічиєї, що принесло їй півтора очка.

Фото: FIDE Українська шахістка Анна Музичук

У другому турі Музичук довелося зустрітися з чемпіонкою світу. Білими Анна, здається, не сильно і претендувала на перемогу, проте надія на додаткову зустріч виявилася немарною. Гострий варіант дебюту чотирьох коней українка знала явно краще і наприкінці партії вліпила чемпіонці чистий мат.

За схожим сценарієм розвивалися події й у наступних двох турах. Львів'янка зіграла чорними унічию з Конеру, а потім навіть обіграла її. Також унічию чорними зіграла Анна з Дешмух, а потім відібрала свої півтора очка.

Після чотирьох турів лідирує Асаубаєва — 7 очок, на півтора менше в Музичук, яка ділить друге-четверте місця з Дешмух і Чжу.

Карлсен спіткнувся вдома

У чоловічому турнірі зібрався не менш зірковий склад. Чинний чемпіон Norway Chess Магнус Карлсен (Норвегія, 2840) прийняв виклик від володаря шахової корони Доммараджу Гукеша (Індія, 2732), молодого француза Алірези Фірузджі (2759), досвідченого Веслі Со (США, 2754), а також індійців Вінсента Кеймера (Німеччина, 2759) та Рамешбабу Прагнанандхи (2733).

Фото: EPA/UPG Норвежець Магнус Карлсен

Змагання чоловіків почалися сенсаційно. У першому турі Карлсен — господар турніру — програв класичну партію Фірузджі. Норвежець, здавалося, контролював гру протягом тривалого часу, але серйозні проблеми з часом зіграли з ним злий жарт. Француз цим скористався й упевнено дотис суперника. Після гри норвежець визнав, що «катастрофічно недооцінив» ідею суперника з пішаковим наступом. На його думку, це було дуже нелогічно і вкрай небезпечно.

У другому турі Карлсен втратив перемогу в класиці проти Кеймера, двічі розгубивши перевагу, проте виправив ситуацію в армагеддоні. Він здобув півтора очка замість бажаних трьох. Магнуса лихоманило й у третьому турі. Норвежець повернувся з програшної позиції до виграшної, однак усе одно програв Рамешбабу Прагнанандсі в цейтноті.

Фото: EPA/UPG Партія Карлсена проти Гукеша

Того самого Карлсена, до якого всі звикли, вдалося побачити лише в четвертому турі. Граючи чорними проти чинного чемпіона світу Гукеша, він поступово перехопив ініціативу в середині гри й довів партію до перемоги, першої класичної на цьому турнірі.

Після чотирьох турів лідирує Фірузджа, випереджаючи найближчого переслідувача на 2,5 очка. Прагнанандсі тримається другим, Со — третім. Карлсен після перемоги підтягнувся до середини таблиці. Набирає хід.