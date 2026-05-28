Норвегія закликає Європу не вести переговори з Росією

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив, що Європа не може виступати посередником між Україною та Росією у переговорах про припинення війни.
Про це він сказав в інтерв’ю газеті The Telegraph.
На його думку, європейські союзники не можуть поєднувати свою постійну підтримку Києва з роллю посередника в будь-якому новому мирному процесі.
"Можна уявити собі дві різні ролі. Одна - це голос Європи в цих переговорах, це хороша ідея. Інша - це альтернативний посередник, я вважаю, що це не така вже й хороша ідея. Бути прихильником України - це хороша і героїчна роль. Посередник також може бути героїчною роллю, але це – інша роль. Це як адвокат і суддя. У судді немає нічого поганого, але він не може бути одночасно адвокатом однієї зі сторін", - пояснив Ейде.
Раніше висока представниця Європейського союзу Кая Каллас заявила, що ЄС не може бути посередником між Росією та Україною у мирних переговорах, тому що захищає інтереси Європи та України.
- У МЗС нещодавно підтвердили, що переговорний процес щодо завершення війни за лідерства США наразі перебуває на паузі. Через це Україна виступає за новий формат переговорів.
- Видання Financial Times також писало, що Путін і Зеленський "охололи" до перемовин за посередництва США. Водночас, Путін відхилив пропозиції європейського посередництва, а також - прохання України про проведення перемовин на нейтральній території.
- Зеленський нещодавно провів телефонну розмову з президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Він наголосив, що Європа має бути в перемовинах із РФ.
- Очільник Кремля Владімір Путін припускав, що Герхард Шредер, який очолював уряд Німеччини у 1998–2005 роках, міг би представляти європейські країни на мирних переговорах. Раніше Шредер працював у російських державних енергетичних компаніях. На думку високопоставленої дипломатки ЄС Каї Каллас, Шредер не підходить для того, щоб представляти Європу на будь-яких мирних переговорах.
- Президент Литви Гітанас Науседа взагалі вважає, що немає сенсу вступати в діалог з Росією, поки вона не продемонструє готовність припинити війну в Україні.
- А президент Фінляндії Олександр Стубб запропонував європейським лідерам перейти до безпосередніх переговорів із Москвою. Він і минулого року говорив, що Європі потрібна своя команда для переговорів.