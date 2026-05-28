Світ

Норвегія закликає Європу не вести переговори з Росією

"Це як адвокат і суддя. У судді немає нічого поганого, але він не може бути одночасно адвокатом однієї зі сторін".

Норвегія закликає Європу не вести переговори з Росією
міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде
Фото: Facebook/Espen Barth Eide

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде наголосив, що Європа не може виступати посередником між Україною та Росією у переговорах про припинення війни.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті The Telegraph

На його думку, європейські союзники не можуть поєднувати свою постійну підтримку Києва з роллю посередника в будь-якому новому мирному процесі.

"Можна уявити собі дві різні ролі. Одна - це голос Європи в цих переговорах, це хороша ідея. Інша - це альтернативний посередник, я вважаю, що це не така вже й хороша ідея. Бути прихильником України - це хороша і героїчна роль. Посередник також може бути героїчною роллю, але це – інша роль. Це як адвокат і суддя. У судді немає нічого поганого, але він не може бути одночасно адвокатом однієї зі сторін", - пояснив Ейде. 

Раніше висока представниця Європейського союзу Кая Каллас заявила, що ЄС не може бути посередником між Росією та Україною у мирних переговорах, тому що захищає інтереси Європи та України.

