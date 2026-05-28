Парламент Франції має скасувати закон колоніальної епохи, який класифікував людей як власність

Сьогодні Національні збори Франції мають скасувати закон колоніальної епохи, який класифікував людей як власність. Про це повідомляє France24.

Видання зазначає, що закон мають скасувати протягом майже двох століть після того, як Франція відмовилася від рабства.

Депутати скасують “Кодекс Нуар” або Чорний кодекс – указ 1685 року, підписаний королем Людовиком XIV, який регулював рабство у французьких колоніях. Закон перетворив людей на рухоме майно, дозволяючи змушувати їх до праці, бити, продавати, ґвалтувати та вбивати.

Дія кодексу була тотальною. Стаття 44 оголосила поневолених “рухомим майном”. Інші розділи передбачали каліцтво для тих, хто втік, і проголошували, що слово поневоленої особи нічого не означає.

Минулого тижня президент Еммануель Макрон заявив, що 60 статей “Чорного кодексу” ніколи “не повинні були пережити скасування рабства” у 19 столітті.

“Мовчання, навіть байдужість, яку ми зберігали майже два століття щодо цього Чорного кодексу, більше не є недоглядом. Це стало формою образи”, – сказав Макрон.

Однак, як і попередні французькі президенти, Макрон утримався від офіційних вибачень.