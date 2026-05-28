Унаслідок вибуху резервуара з хімікатами на паперовій фабриці у США загинуло 2 людей

Інцидент стався у штаті Вашингтон. Ще 9 працівників шукають.

Щонайменше двоє людей загинули внаслідок вибуху хімічного резервуара на целюлозно-паперовому заводі на півдні штату Вашингтон.

Про це повідомляють CBS News з посиланням на місцеву владу.

Ще кілька людей отримали поранення, а дев'ятьох працівників не знайшли.

Розрив резервуара стався у вівторок на об'єкті “Nippon Dynawave Packaging” у Лонгвью – у місті, розташованому вздовж південного кордону Вашингтона з Орегоном.

Причину вибуху наразі не називають. Рятувальні роботи офіційно перейшли до відновлювальної операції.

Станом на середу жодна з жертв не була офіційно ідентифікована. Влада повідомила, що деякі постраждалі отримали опіки або отруєння чадним газом, а тяжкість травм коливалася від незначних до критичних.

Безпосередньої загрози для населення немає, але нестабільний стан резервуара “створює небезпечні умови для працівників аварійно-рятувальних служб”.

Начальник пожежно-рятувальної служби округу Коуліц Скотт Ґолдштейн заявив, що внаслідок вибуху небезпечні речовини потрапили у річку Колумбія, але масштаби забруднення ще встановлюються. Наразі відомо, що питна вода в навколишньому районі безпечна.

Губернатор Вашингтона Боб Фергюсон заявив у середу вдень, що немає жодних ознак забруднення повітря.

Пожежна служба Лонгвью повідомила, що стався розрив резервуара з білим лугом. Білий луг – це хімічна речовина, яка зазвичай використовується в переробці паперу та целюлози і складається з гідроксиду натрію та сульфіду натрію. Занепокоєння щодо структурної цілісності резервуара затримало відновлювальні роботи. Влада заявила, що резервуар містив понад 3,4 мільйона літрів і був заповнений на момент інциденту на дві третини.

Місцева влада підрахувала, що в пошкодженому резервуарі може залишатися приблизно 94 тисячі літрів, і він повільно витікає.