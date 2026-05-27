Велика Британія та Польща підпишуть новий оборонний договір

Велика Британія підпише з Польщею новий договір про оборону та безпеку для боротьби із загрозами, зокрема з боку Росії.

Про це пише Reuters.

У заяві британського уряду йдеться, що угода покращить безпеку кордонів, боротиметься з організованою злочинністю та поглибить оборонну співпрацю з Європейським Союзом.

Велика Британія заявила, що угода дозволить «двом країнам» об’єднати досвід та промисловий потенціал, щоб очолити розробку та виробництво складної зброї наступного покоління, включаючи зміцнення систем протиповітряної та протиракетної оборони.

Туск заявив, що значна частина договору буде зосереджена на кібербезпеці. Польща стверджує, що її роль як центру військової допомоги Україні зробила її ключовою мішенню для російського шпигунства, кібератак та дезінформації.