ISW: Росія може використати територію Білорусі для ударів по західних регіонах України

Насамперед йдеться про трасу "Київ - Чоп" та залізничні колії, через які йде постачання з Польщі.

Росія та Білорусь, ймовірно, розпочали інформаційну підготовку до нового етапу війни проти України.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики вважають, що Москва може використати територію Білорусі для запуску ударних безпілотників по західних регіонах України під приводом “відповіді” на нібито українські провокації. Приводом до таких висновків стала заява державного секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича, який нещодавно заявив, що за останній тиждень нібито було зафіксовано 116 спроб українських дронів перетнути кордон.

У ISW зазначають, що подібні заяви співпали з попередженнями про тиск Москви на Мінськ. За даними Києва, Кремль намагається втягнути Білорусь у нові операції проти України чи навіть однієї із країн НАТО.

При цьому аналітики вважають дуже малоймовірним сценарій нового наземного вторгнення білоруської армії і не фіксують достатнього скупчення військ на кордоні, а Росія не має резервів для підтримки масштабної операції з півночі.

Однак загроза може бути іншою. За оцінкою ISW, Росія здатна використовувати білоруську територію для більш точних ударів дронами логістичними маршрутами України. Насамперед йдеться про трасу М-06 (Київ - Чоп, - ред.) та залізничні колії, через які йде постачання з Польщі.

Аналітики нагадали, що в грудні 2025 року російський дрон, керований із Білорусі, атакував вантажний потяг біля Коростеня на Житомирщині.