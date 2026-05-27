ISW: Росія може використати територію Білорусі для ударів по західних регіонах України

Росія та Білорусь, ймовірно, розпочали інформаційну підготовку до нового етапу війни проти України.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.
Аналітики вважають, що Москва може використати територію Білорусі для запуску ударних безпілотників по західних регіонах України під приводом “відповіді” на нібито українські провокації. Приводом до таких висновків стала заява державного секретаря Ради безпеки Білорусі Олександра Вольфовича, який нещодавно заявив, що за останній тиждень нібито було зафіксовано 116 спроб українських дронів перетнути кордон.
У ISW зазначають, що подібні заяви співпали з попередженнями про тиск Москви на Мінськ. За даними Києва, Кремль намагається втягнути Білорусь у нові операції проти України чи навіть однієї із країн НАТО.
При цьому аналітики вважають дуже малоймовірним сценарій нового наземного вторгнення білоруської армії і не фіксують достатнього скупчення військ на кордоні, а Росія не має резервів для підтримки масштабної операції з півночі.
Однак загроза може бути іншою. За оцінкою ISW, Росія здатна використовувати білоруську територію для більш точних ударів дронами логістичними маршрутами України. Насамперед йдеться про трасу М-06 (Київ - Чоп, - ред.) та залізничні колії, через які йде постачання з Польщі.
Аналітики нагадали, що в грудні 2025 року російський дрон, керований із Білорусі, атакував вантажний потяг біля Коростеня на Житомирщині.
- Президент України заявив раніше, що Росія розглядає Білорусь і Брянську область РФ як можливі напрямки для додаткових атак на північні регіони України.
- Тим часом СБУ та Сили оборони проводять масштабні дії на випередження у північних областях України. Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередженя у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської та Рівненської областей.
- Командувач Сил безпілотний систем Роберт Бровді також наголосив, що українські військові визначили 500 цілей на території Білорусі в разі вторгнення в Україну.