Суспільство / Війна

За добу на Херсонщині росіяни вбили людину і поранили 17

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. 

Фото: nikvesti.com

У Херсонській області внаслідок російських обстрілів загинула людина, ще 17 - дістали поранення.

Про це повідомив у Telegram голова ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Зимівник, Комишани, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Молодецьке, Широка Балка, Томина Балка, Олександрівка, Ромашкове, Розлив, Зорівка, Дніпровське, Микільське, Іванівка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Золота Балка, Українка, Зміївка, Качкарівка, Львове, Милове, Михайлівка, Новоберислав, Новокаїри, Новоолександрівка, Осокорівка, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема, - пошкодили 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків.

Також окупанти понівечили адмінбудівлю, газопровід та приватні автомобілі. 

Учора зі звільнених громад регіону евакуювали трьох людей. 

