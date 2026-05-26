Внаслідок атак РФ по Україні постраждала норвезька гуманітарна база

Внаслідок російських атак по Україні постраждала база норвезької гуманітарної організації Norwegian People’s Aid в Україні, що займається розмінуванням територій.

Внаслідок інциденту ніхто зі співробітників не постраждав. Значних пошкоджень зазнали транспортні засоби та обладнання.

"Це свідчить про те, що Росії байдуже, чи є цілями цивільне населення, чи це стосується життєво важливої роботи із захисту життя цивільних осіб", – сказав генеральний секретар організації Реймонд Йогансен.

В організації зазначили, що продовжують роботу з відновлення діяльності та забезпечення заходів із розмінування по всій Україні.