Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок атак РФ по Україні постраждала норвезька гуманітарна база

Пошкоджень зазнали транспортні засоби та обладнання.

Внаслідок атак РФ по Україні постраждала норвезька гуманітарна база
Прапор Норвегії

Внаслідок російських атак по Україні постраждала база норвезької гуманітарної організації Norwegian People’s Aid в Україні, що займається розмінуванням територій.

Про це пише "Європейська правда".

Внаслідок інциденту ніхто зі співробітників не постраждав. Значних пошкоджень зазнали транспортні засоби та обладнання.

"Це свідчить про те, що Росії байдуже, чи є цілями цивільне населення, чи це стосується життєво важливої роботи із захисту життя цивільних осіб", – сказав генеральний секретар організації Реймонд Йогансен.

В організації зазначили, що продовжують роботу з відновлення діяльності та забезпечення заходів із розмінування по всій Україні.

  • Норвегія виділяє 2,8 млрд крон на військову допомогу Україні через механізм PURL. Парламент Норвегії схвалив продовження військової допомоги Україні у 2026 році на загальну суму 70 млрд крон.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies