Суспільство / Освіта

Свириденко анонсувала безкоштовні теплі обіди для всіх школярів із 1 вересня

Наразі безкоштовним гарячим харчуванням уже забезпечені всі діти у прифронтових громадах.

нарада глави уряду з керівниками ОВА
Фото: телеграм-канал Юлії Свириденко

З 1 вересня цього року учні 1–11 класів по всій Україні мають отримувати безкоштовні теплі обіди. 

Про це за підсумками наради з керівниками ОВА повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Наразі безкоштовним гарячим харчуванням уже забезпечені всі діти у прифронтових громадах, а також учні 1–4 класів в усіх областях. Наступний етап реформи розширить цю ініціативу на старшу школу.

За словами Свириденко, для реалізації програми уряд уже розподілив 1 мільярд гривень. Ці кошти підуть на модернізацію 73 шкільних харчоблоків у різних регіонах країни

Окрім реформи харчування, під час зустрічі з очільниками областей урядовці обговорили питання оборони, енергетики та підготовку до майбутнього опалювального сезону.

