СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб'єктах біля Москви
Свириденко за підсумками засідання Ради безбар’єрності: 2026 рік оголошено Роком безбар’єрної мови

засідання Ради безбар’єрності
Фото: Юлія Свириденко

Відбулося засідання Ради безбар’єрності за участі Першої леді Олени Зеленської, повідомила Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Під час засідання обговорили реалізацію Стратегії безбар’єрності та Плану заходів на 2025–2026 роки. Уряд наголосив, що безбар’єрність має стати стандартом у сферах охорони здоров’я, освіти, транспорту, працевлаштування, надання державних послуг та комунікації.

Окрему увагу приділили розвитку безбар’єрного мовлення. У цьому контексті 2026 рік визначено Роком безбар’єрної мови. У його межах уже проводяться навчальні програми для державних службовців, викладачів, студентів і представників професійних спільнот щодо принципів коректної та недискримінаційної комунікації.

Також триває розвиток мережі амбасадорів безбар’єрності на національному та місцевому рівнях.

У березні в Україні було презентовано перший державний стандарт "Термінологія безбар’єрності", який розробили в межах ініціативи Олени Зеленської "Без бар’єрів". Документ визначає єдині підходи до використання коректної термінології в державній комунікації, освіті та медіа.

Глава уряду наголошує, що людина не має визначатися своїми діагнозами, статусами чи життєвими обставинами, а сприймається насамперед як особистість.

У підсумку засідання відзначено міністерства, які вже впроваджують принципи безбар’єрної комунікації, серед них – Мінветеранів, Мінсоцполітики, Мінкультури, Мінмолодь та Мінрозвитку.

