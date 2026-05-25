За час роботи бійці знищили понад 4500 повітряних цілей.

Підрозділ протиповітряної оборони AQUILA переформатували в полк. Він веде історію ще від зенітного дивізіону Третьої штурмової бригади.

Тепер підрозділ офіційно став 1030-м зенітним ракетно-артилерійським полком, повідомили в пресслужбі Третього армійського корпусу. Це рішення стало одним з заходів посилення ППО корпусу.

Трійка отримала власний полк ППО

Кістяк команди – це досвідчені бійці та командири з бойовим шляхом і практикою управління підрозділами.

"За час існування підрозділ знищив понад 4500 повітряних цілей: малогабаритні безпілотні літальні апарати (БпЛА) типу Мавік, бомбери та FPV; розвідувальні апарати Суперкам, Орлан, Зала, КВО, Мерлін, Тахіон, Скат; ударні Ланцети, Гербери та Шахеди", – розповіли в "Трійці".

AQUILA прикриває від ударів з повітря війська, важливі об'єкти та логістику в оперативній зоні 3 АК; діє як складова першого ешелону ППО країни. На озброєнні – радіолокаційні станції, зенітна артилерія, зенітні ракетні комплекси, БпЛА-перехоплювачі.

Полк діє на трьох рівнях: прикриває піхоту на лінії бойового зіткнення, нейтралізує ударні та розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня в усій глибині зони відповідальності корпусу, перекриває коридори прольотів далекобійних дронів типу "Шахед", зменшуючи удари ними по мирних містах.

Командир 1030 ЗРАП – майор ЗСУ Максим Зайченко. У 2014 році добровольцем приєднався до батальйону "Азов", брав участь у Павлопіль-Широкинській операції, ветеран АТО. З першого дня повномасштабного вторгнення воював у складі штурмового підрозділу в Київській і Запорізькій областях, на Бахмутському, Авдіївському, Лиманському та Борівському напрямках. Як командир підрозділу ППО обороняв Харківську та Луганську області.