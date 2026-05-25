На підконтрольній Україні території і за кордоном діють 27,3 тис. виборчих дільниць, ще близько 6 тис. – на окупованих територіях.

Про це в інтерв’ю LB.ua розповів заступник голови Центральної виборчої комісії Сергій Дубовик.

393 виборчі дільниці зруйновані безповоротно, ще близько тисячі пошкоджені, але підлягають відновленню. Попри це, виборча інфраструктура в Україні перебуває у задовільному стані.

«Виборчих дільниць зараз понад 33 тисячі. До великої війни так і було. На території, підконтрольній уряду України, та за кордоном – 27,3 тисячі, майже 6 тисяч знаходяться на окупованих територіях», – сказав він.

Дубовик навів детальну статистику щодо стану виборчої інфраструктури:

«Зруйновано і не підлягають відновленню 393 виборчі дільниці. 1000 виборчих дільниць зруйновано чи пошкоджено, але вони підлягають відновленню. 123 виборчі дільниці прийшли в непридатний стан не з причин збройної агресії – це старі сільські клуби, закриті школи, перепрофілювання приміщень у тих чи інших громадах. Це, як правило, сільські населені пункти, де треба буде шукати нове приміщення. Ще 643 виборчі дільниці були відновлені після початку збройної агресії».

Заступник голови ЦВК наголосив, що ці цифри постійно змінюються, проте Комісія сподівається на ухвалення законодавчих змін, які дозволять використовувати тимчасові споруди для організації голосування.

«У нас є досвід організації пунктів незламності. Кожен такий пункт за розмірами – це готова виборча дільниця. Так само спеціальні військові намети рівня від батальйону і вище – це також готова виборча дільниця. Є досвід під’єднання інфраструктури, розміщення генераторів, освітлення. Тобто ми накопичили той досвід, якого до війни не було. Можливо, це поганий досвід, але він є», – сказав Дубовик.

Він наголосив, що виборча інфраструктура перебуває в задовільному стані, а вся система Державного реєстру виборців працює.