На світанку росіяни авіабомбами атакували Краматорськ. Поранені троє людей

Сьогодні, 25 травня, російська армія атакувала Краматорськ на Донеччині авіабомбами. Поранені троє людей.

Як розповіли у Нацполіції, близько 5:00 Росія вдарила по місту п’ятьма бомбами «ФАБ-250» з модулем УМПК.

Влучання зафіксовані в кількох районах міста. На місце удару одразу прибули парамедики поліції. Вони обстежували зруйновані будинки, шукали постраждалих і надавали їм допомогу.

Внаслідок ворожої атаки поранено двох жінок 76 років та 69-річного чоловіка.

Пошкоджено 13 багатоквартирних будинків, 5 цивільних автівок, школу, пошту, адмінбудівлю.

Наслідки російської атаки у Краматорську

На місцях влучань працювали слідчо-оперативна група, парамедики, вибухотехніки та патрульна поліція.