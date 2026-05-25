Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
ГоловнаСуспільствоВійна

На світанку росіяни авіабомбами атакували Краматорськ. Поранені троє людей

Влучання зафіксовані в кількох районах міста.

На світанку росіяни авіабомбами атакували Краматорськ. Поранені троє людей
Наслідки російської атаки у Краматорську
Фото: Нацполіція

Сьогодні, 25 травня, російська армія атакувала Краматорськ на Донеччині авіабомбами. Поранені троє людей.

Як розповіли у Нацполіції, близько 5:00 Росія вдарила по місту п’ятьма бомбами «ФАБ-250» з модулем УМПК. 

Влучання зафіксовані в кількох районах міста. На місце удару одразу прибули парамедики поліції. Вони обстежували зруйновані будинки, шукали постраждалих і надавали їм допомогу.

Реклама

Внаслідок ворожої атаки поранено двох жінок 76 років та 69-річного чоловіка.

Пошкоджено 13 багатоквартирних будинків, 5 цивільних автівок, школу, пошту, адмінбудівлю.

Наслідки російської атаки у Краматорську
Фото: Нацполіція
Наслідки російської атаки у Краматорську

На місцях влучань працювали слідчо-оперативна група, парамедики, вибухотехніки та патрульна поліція.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies