ГоловнаСуспільствоЖиття

ЦПД: у Донецьку провели конференцію для примусового формування “російської ідентичності”

Спікери прямо заявляли, що поширення російської мови є головним експансіоністським завданням.

Фото: З відкритих джерел

В окупованому Донецьку відбулася так звана “Всеросійська стратегічна сесія”, яка спрямована на примусове формування “російської ідентичності” у мешканців ТОТ.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Головними тезами виступів стали заяви про “спільну історичну ідентичність” та провідну роль “авангардного русского народу”. 

Крім того, спікери прямо заявляли, що поширення російської мови є головним експансіоністським завданням, бо “там, де говорять російською, росія ніколи не закінчується”.

Окремим блоком стали уже класичні для російської пропаганди брехливі звинувачення, ніби Україна “пригнічувала” Донбас до 2014 року.

“Через подібні пропагандистські заходи Росія здійснює насильницьке зросійщення жителів окупованих територій. Не маючи змоги забезпечити людям гідне життя, Кремль намагається викреслити українське минуле регіону, силоміць нав'язати чужу ідентичність і перетворити місцеве населення на слухняний інструмент своєї воєнної машини”, – підкреслили у ЦПД.

Фото: Центр протидії дезінформації

