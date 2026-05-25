Розвідка оприлюднила дані нового російського реактивного ударного БпЛА «Герань-4»

Українська розвідка на порталі War&Sanctions опублікувала дані нового російського безпілотника «Герань-4», який почала використовувати проти України у травні цього року.

Про це йдеться у повідомленні ГУР МО України. Там зазначили, що цей безпілотник Росія почала застосовувати як контрміру проти ефективності наших БпЛА-перехоплювачів.

У межах завершення підготовки до серійного виробництва дрона, тобто до січня 2026 року, перші випробувальні пуски здійснювалися з дронопорту «Приморськ», що у Орловській області Росії, та із території колишнього Донецького аеропорту.

У травні 2026 року противник розпочав їх бойове застосування для ударів по території України.

Для виготовлення попередніх версій реактивних БпЛА «Герань-3» противник застосовує планер бензинової «Герань-2». Але такий досвід показав, що його міцності недостатньо для польотів на великих швидкостях, а тим більше для маневрування з великим перевантаженням.

Тому реактивний БпЛА «Гєрань-4» має власний новий планер з покращеною аеродинамічною якістю, посиленою конструкцією та турбореактивний двигун збільшеної тяги. Крила тепер не від’єднуються від центроплану. Для зменшення спротиву повітря зменшилася кількість технологічних люків на корпусі.

Загалом зафіксували застосування двох типів турбореактивних двигунів у складі БпЛА «Герань-4»: це знятий з виробництва китайський двигун Telefly LX-WP-160 (з тягою 160 кг/1600Н) та китайський двигун, який уже зустрічався на БпЛА «Герань-5» – Telefly TF-TJ2000A (з тягою 200 кгс/1960 Н).

Новий планер «Герань-4» дозволяє здійснювати активні маневри на швидкостях від 300 до 400 км/год, а його посилена конструкція — витримувати значні перевантаження. Завдяки цьому «Герань-4» може розвивати швидкість до 500 км/год, а висоту польоту — до 5000 метрів. БпЛА здатен нести осколково-фугасну/термобаричну ОФЗБЧ-50/ТББЧ-50М (50 кг) або збільшену термобаричну ТББЧ-90 (90 кг) бойову частину на відстань до 450 кілометрів.

Бортова система управління та її електронна компонентна база ідентичні до попередніх відомих БпЛА виробництва АТ «ОЕЗ ППТ "Алабуґа"».

Габарити нового планера «Герань-4» не змінилися і становлять стандартні 3,5 метра в довжину і 3 метри в ширину (розмах крил).