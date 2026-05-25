У Росії поскаржилися на атаку в Ярославлі та Бєлгороді

Там стверджують, що атакували ракети і дрони.

Влада Бєлгородської області Росії поскаржилася, що унаслідок ракетної та дронововї атаки пошкоджена енергетична інфраструктура.

Про це пише Reuters та повідомляє Astra.

У Росії також стверджують, що є загиблий та постраждалий. За даними влади, через ракетну атаку було порушено електро- та водопостачання. Також повідомляється, що під удар начебто потрапило місто Бєлгород.

За даними Astra, місцеві також скаржилися на атаку у Ярославлі. Зокрема на виїзді з міста у бік Москви перекривали рух через атаку БПЛА.

Міноборони РФ стверджує, що збили 173 безпілотники.