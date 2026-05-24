Суд Бахрейну засудив 9 осіб до довічного за співпрацю з КВІР Ірану

Ці люди брали участь у зборі інформації про конфіденційні сайти та сприяли пов'язаним з цим фінансовим переказам.

Бахрейнська поліція охороняє будівлю суду
Фото: EPA/UPG

Суд Бахрейну засудив дев'ятьох обвинувачених до довічного ув'язнення, а двох інших – до трьох років позбавлення волі за співпрацю з Корпусом вартових ісламської революції Ірану (КВІР) з метою здійснення «ворожих та терористичних актів» проти Бахрейну.

Як пише Reuters, про це повідомило державне інформаційне агентство.

У заяві йдеться, що відповідачі брали участь у зборі інформації про конфіденційні сайти та сприянні пов'язаним з цим фінансовим переказам.

Міністерство внутрішніх справ Бахрейну 9 травня заявило про арешт 41 особи, яка, за його словами, була пов'язана з КВІР. Відомство повідомило, що органи безпеки викрили групу, пов'язану з КВІР, тоді як розслідування прокуратури також стосувалися справ, пов'язаних зі співчуттям до іранських атак.

Іран розпочав атаки на цілі в Бахрейні та інших арабських країнах Перської затоки, де розташовані військові бази США, після того, як 28 лютого Сполучені Штати та Ізраїль розпочали війну проти Ірану.

