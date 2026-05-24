У вівторок Трамп пройде четверте за президентський термін медобстеження

У вівторок американський президент Дональд Трамп, якому незбаром виповниться 80 років, вирушить до Walter Reed National Military Medical Center на свій четвертий офіційно підтверджений візит до лікаря від початку другого президентського терміну.

Про це пише Bloomberg.

Білий дім зазначив, що йтиметься про «планові щорічні стоматологічні та медичні обстеження». Однак сам характер оголошення викликав додаткові запитання щодо самопочуття Трампа. Це буде вже третій відомий візит до стоматолога цього року, і це більше, ніж звичні для більшості американців дворазові щорічні огляди. Крім того, торік він тричі звертався до лікарів.

Реклама

Через рік після початку другого терміну у Трампа стали помітними певні ознаки старіння, зокрема набряки ніг, зміна кольору шкіри на шиї та синці на руках, які він намагається маскувати косметикою. У нього також діагностували поширене захворювання вен. Торік він проходив поглиблені обстеження серця та черевної порожнини, які Білий дім назвав «профілактичними». Під час заходів в Овальному кабінеті він часто надовго заплющує очі.

Трамп давно приховує або частково заплутує інформацію про свій стан здоров’я, вибірково розкриваючи деталі та залишаючи чимало питань без відповідей. Упродовж усієї його політичної кар’єри лікарі та помічники надавали лише обмежену або розмиту інформацію про його здоров’я, не оприлюднюючи повніших даних, які попередні президенти зазвичай робили публічними.

Білий дім заявив, що після візиту оприлюднить офіційну заяву. Сам Трамп, який любив кепкувати з віку свого попередника Джо Байдена, наполягає, що перебуває у чудовій формі.

Після медичного огляду минулого квітня лікар президента Шон Барбабелла похвалив «активний спосіб життя» Трампа, згадавши його «часті перемоги на турнірах із гольфу».

Іноді Трамп сам визнає, що майже не займається фізичними вправами. Під час заходу в Овальному кабінеті, присвяченого відновленню Президентської нагороди за фізичну підготовку, він пожартував, що тренується «максимум одну хвилину на день».

У другому терміні Трамп змінив підхід до президентства й значно скоротив кількість поїздок. Водночас він майже щодня проводить публічні заходи та регулярно спілкується з журналістами, зокрема часто відповідає на дзвінки репортерів на власний мобільний телефон.

Однак поведінка Трампа викликає запитання. Він дедалі частіше різко висловлюється щодо журналістів і використовує нецензурну лексику, довго й повторювано говорить про свої улюблені теми, наприклад реконструкцію Білого дому, а також регулярно публікує нічні дописи у соцмережах, наповнені конспірологічними теоріями.

Схоже, Трамп усвідомлює питання щодо свого стану, тому постійно наголошує, що успішно проходив когнітивні тести.Водночас він визнав, що його батько Фред Трамп у віці понад 80 років мав «щось на кшталт Альцгеймера».

На запитання в інтерв’ю журналу New York раніше цього року, чи хвилюється він, що таке може трапитися й з ним, Трамп відкинув будь-які побоювання.