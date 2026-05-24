Рубіо заявив, що в переговорах щодо Ірану ще є “над чим працювати”

Президент США Дональд Трампа має зробити сьогодні заяву з цього питання.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що в переговорах щодо Ірану досягнуто “значного прогресу”, але ще є “над чим працювати”.

Про це повідомляє BBC.

Рубіо натякнув на заяву президента США Дональда Трампа пізніше сьогодні і появу нових деталей з Тегерана та Вашингтона.

Трамп заявив у суботу, що угода з Іраном була “значною мірою узгоджена”.

Водночас за словами речника Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї, очевидне зближення США та Ірану протягом останнього тижня ще не означає, що будуть досягнуті домовленості з ключових питань.

Окрім того, з’явилася інформація, що потенційна угода може включати 60-денне продовження припинення вогню та відновлення проходу суден стратегічно важливою Ормузькою протокою.

Іран та США спочатку домовилися про двотижневе припинення вогню, яке пізніше було продовжено для сприяння мирним переговорам.