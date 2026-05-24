Рубіо заявив, що в переговорах щодо Ірану ще є "над чим працювати"

Президент США Дональд Трампа має зробити сьогодні заяву з цього питання.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що в переговорах щодо Ірану досягнуто “значного прогресу”, але ще є “над чим працювати”.

Рубіо натякнув на заяву президента США Дональда Трампа пізніше сьогодні і появу нових деталей з Тегерана та Вашингтона.

Трамп заявив у суботу, що угода з Іраном була “значною мірою узгоджена”.

Водночас за словами речника Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї, очевидне зближення США та Ірану протягом останнього тижня ще не означає, що будуть досягнуті домовленості з ключових питань.

Окрім того, з’явилася інформація, що потенційна угода може включати 60-денне продовження припинення вогню та відновлення проходу суден стратегічно важливою Ормузькою протокою.

Іран та США спочатку домовилися про двотижневе припинення вогню, яке пізніше було продовжено для сприяння мирним переговорам.

  • Нещодавно видання Axios повідомило, що США та Іран наблизилися до угоди про завершення війни. Джерело видання каже про “один із найсильніших сигналів” за час цієї війни, що конфлікт може наближатися до завершення.
