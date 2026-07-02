Ірландська мафія, американські піонери і постапокаліпсис: сім серіалів липня

Липень — середина літнього сезону. Період, коли великі й малі екрани конкурують з басейнами й курортами. Кінотеатри пропонують блокбастери, як «Одіссея» Крістофера Нолана чи «Людина-павук: Абсолютно новий день» Дестіна Креттона. Стримінги не відстають і випускають низку різножанрових шоу. Кінокритик Ігор Кромф зібрав сет із семи серіалів, які допоможуть гарно провести спекотні дні.

«Таємниця бункера» (3 сезон)

Де: Apple TV

Коли: 3 липня

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Постапокаліптична антиутопія за серією романів сучасного американського письменника Г'ю Гоуї про життя людства після кінця світу в багаторівневому підземному бункері отримала продовження. І це не дивно, адже два попередні сезони були досить успішними.

Третій сезон залишає Ребекку Фергюсон у головній ролі. Сюжет розгортається у двох часових проміжках: перша лінія показуватиме минуле й підкаже, чому світу прийшов кінець; друга ж лінія зосередиться на головній героїні, якій треба згадати все.

Очікування фанатів особливі, адже це кульмінація шоу, яка підводить до фінального протистояння в четвертому сезоні, який Apple уже відзняли.

«Будиночок у прерії»

Де: Netflix

Коли: 9 липня

Netflix освоює ниву вестерну — цього разу взявся за сімейні драми. Зазіхнув на екранізацію культових в американській літературі автофікшн-книг Лори Інголлс Вайлдер, які на межі 1970–1980-х уже отримали суперпопулярну серіальну адаптацію.

«Будиночок у прерії» — історія буремних часів, коли поставала Америка, з візуальним тлом суворої природи Дикого Заходу. Це велика сімейна драма в антуражі вестерну про фермерів Інголлсів, котрі, маючи чотирьох доньок, беруть ще трьох дітей. Чуттєва оповідь про життя піонерів зачіпає теми травм Громадянської війни й пошуків співіснування з корінними американцями.

«Вестіс»

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Де: MGM

Коли: 15 липня

У середині липня на маленькі екрани вилетить олдскульна кримінальна драма. Її події розгортаються у 1980-ті в легендарній Пекельній Кухні — районі Нью-Йорка, що став киплячим казаном для етнічних мафій. Родина ірландських мафіозі розбиратиметься з італійськими конкурентами, домовлятиметься з продажними копами й уникатиме агентів ФБР. А главі сімейства доведеться показати, що старий вовк ще має зуби і може вистояти проти молодшого покоління, яке готує бунт. Ще у фільмі будуть бойовики ІРА — бо куди ж без них, якщо мова про ірландську мафію.

Серіал нагадує гангстерське кіно в дусі фільмів Мартіна Скорсезе, тож варто очікувати кривавих розборок, гарячих вечірок і щиросердної драми. Тим більше, що серед шоуранерів проєкту — Кріс Бранкато, який встиг попрацювати над такими успішними кримінальними серіалами, як «Нарко» та «Хрещений батько Гарлема».

«Лакі»

Де: Apple TV

Коли: 15 липня

Новий реліз яблучного сервісу — це досить рівний екшн, який обіцяє багато динаміки, перегонів, інтриг і стрілянин. Після успіху «Ущелини» Apple TV підписав Аню Тейлор-Джой на ще один бойовик, щоправда, вже без сай-фаю. Її героїню Лакі спіткає провал на пограбуванні століття, і вона прагнутиме вижити між двох вогнів: спецслужбами, що відкрили на неї полювання, та мафією, яка хоче звести з нею рахунки.

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Сервіс явно покладає великі надії на це шоу, адже ще до старту воно отримало зелене світло на другий сезон.

«Яструб»

Де: Netflix

Коли: 16 липня

Усі, хто не наситився антуражем м’ячиків і ключок на галявині в поєднанні з гумором Овена Вілсона в торішньому серіалі «Король гольфу», цього літа отримає добавку від Netflix. У головній ролі — Вілл Фаррел, який, здається, колекціонує спортивні комедії, бо вже зіграв фігуриста в «Лезах слави», баскетболіста в «Напівпрофі» й автогонщика в «Рікі Боббі: Король дороги». Тепер він береться за гольф і роль підстаркуватого колишнього чемпіона на прізвисько Яструб, що безуспішно, але смішно намагається реанімувати кар’єру.

Знаючи фільмографію та комедійні спроможності Вілла Фарелла, можна уявити, яке безумство відбуватиметься на гольфовому полі. Але саме за це Фарелла і люблять численні фанати.

«Мапа бажань»

Де: Netflix

Коли: 17 липня

Що за літо було б, якби воно минуло без нового ромком-серіалу. «Мапа бажань» — це суміш щемкої й трохи маніпулятивної лірики з юнацькими мріями, бажаннями й болем.

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Грета (Алісія Фалько) важко переживає смерть онкохворої сестри. Вона отримує неочікуваний подарунок — мапу бажань, яку склала померла. Щоб розрадити себе в горі, Грета починає рухатися цією мапою. Подорож не лише відкриває їй новий образ рідної людини, але й дає новий сенс життя. А ще знайомить з Віллом (Пабло Альварес), юнаком, який також проживає втрату.

«Мапа бажань» — ідеальний серіал, якщо хочеться весь день лежати в ліжку, їсти морозиво і трошки плакати.

«Стюарт не зміг врятувати всесвіт»

Де: НВО Мах

Коли: 23 липня

На рівні ідеї цей серіал звучить як абсолютне шаленство, але він таки існує. НВО розширює всесвіт «Теорії великого вибуху», культового ситкому про гіків, але тепер серіальний лор виходить за межі реалістичної ситуативної комедії. Його простір — сай-фай, постмодерний нігілізм, мережа гіперпосилань і все інше, за що глядачі люблять «Рік і Морті».

У центрі сюжету Стюарт — той невдаха з крамниці коміксів; він випадково зламав приклад, створений Шелдоном і Леонардом, і це призвело до міжпросторових стрибків. Тепер Стюарту і його друзям доведеться бігати з одного альтернативного всесвіту в інший, аби врятувати власний світ від загибелі.

Наскільки вдалою буде ця історія, трейлер якої нагадує калейдоскоп абсурду та пасхалок на попкультуру, дізнаємося в кінці липня.