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Із музею у Вільнюсі викрали роботу українського фотографа Бориса Михайлова

Поліція почала розслідування.

Із музею у Вільнюсі викрали роботу українського фотографа Бориса Михайлова
Борис Михайлов
Фото: EPA/UPG

З Художнього музею в палаці Радзивіллів у Вільнюсі викрали роботу українського фотографа Бориса Михайлова, яку привезли на виставку "Українські мрійники: Харківська фотошкола".

Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що фотографію викрали по обіді 28 червня. Працівники помітили зникнення незабаром після інциденту, але підозрюваний на той час уже покинув будівлю музею. 

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Крадіжку зафіксовано на відео. Про неї повідомили поліції, і та розпочала розслідування.

Йдеться про роботу Михайлова із серії "Сутінки" - вона з’явилася через два роки після проголошення незалежності країни.

"Про мотиви злочину ми поки що можемо лише здогадуватися, сподіваємося, що поліції вдасться все з’ясувати та повернути роботу. Викрадено цінний твір, завдано не лише матеріальної шкоди — це емоційна втрата для великої творчої команди організаторів виставки та художників, які готували цю виставку для литовських відвідувачів", - прокоменнтувала директорка музею Юстина Аугустіте.

Як повідомлялося, в кінці квітня Литовський національний музей мистецтва відкрив виставку «Українські мрійники», присвячену Харківській школі фотографії (ХШФ). Значення цієї групи, що зібрала кілька поколінь харківських фотографів, виходить далеко за межі і Харкова, і фотографії. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "«Українські мрійники»: антропологія країни у світлинах Харківської школи фотографії"

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