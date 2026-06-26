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Україна отримає від Литви 4 млн євро на енергонезалежність шкіл та лікарень

Гроші скерують на встановлення сонячних панелей та систем зберігання енергії на об'єктах соціальної інфраструктури.

Україна отримає від Литви 4 млн євро на енергонезалежність шкіл та лікарень
ПІдписаний меморандум про співпрацю України та Литви
Фото: Телеграм Дениса Шмигаля

Литва надасть 4 млн євро для зміцнення енергонезалежності українських шкіл та лікарень. Йдеться про встановлення сонячних панелей та систем зберігання енергії на об'єктах соціальної інфраструктури.

Про це йдеться у повідомленні першого віцепрем'єр-міністра – міністра енергетики України Дениса Шмигаля. 

Він розповів, що підписав спільну декларацію із міністром енергетики Литви Жигімантасом Вайчюнасом на полях URC2026.

У межах цих домовленостей Литва спрямує 4 млн євро на встановлення сонячних панелей та систем зберігання енергії на об'єктах соціальної інфраструктури, зокрема в українських школах та лікарнях. Передане Литвою обладнання вже використовувалось у межах проєкту “Промінь надії”. Завдяки цьому 6 українських закладів охорони здоров’я наразі мають власну генерацію, ще один перебуває на етапі розробки технічних рішень. 

За словами Шмигаля, серед пріорітетних напрямів співпраці є і екстрена підтримка енергетичного сектору України. Йдеться про постачання трансформаторів, генераторів, критичних запасних частини та іншого обладнання відповідно до наших нагальних потреб. Демонтоване обладнання з Вільнюської ТЕЦ та Ігналінської АЕС вже використовується в Україні для ремонтів енергетичної інфраструктури. 

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