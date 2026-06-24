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Качка: Обмеження експорту і затримка кластерів викликають сумніви щодо щирості ЄС

Поки Україна звітує про реформи, ЄС створює бар'єри для українського експорту, обурився віцепрем'єр.

Качка: Обмеження експорту і затримка кластерів викликають сумніви щодо щирості ЄС
віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, торговий представник Тарас Качка
Фото: Lb.ua

ЄС затягує з рішенням про відкриття решти п'яти переговорних кластерів і вводить обмеження українського експорту. Тож це викликає сумніви, чи дійсно Євросоюз хоче прийняти Україну. 

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, торговий представник Тарас Качка, передає «Інтерфакс-Україна».

Качка зазначив, що поки Україна звітує про реформи, ЄС водночас створює бар'єри для українського експорту. Через це в українському суспільстві виникає питання, чи справді Європа чекає на Україну, чи це прояв конкуренції. 

Віцепрем'єр закликав до повної взаємної довіри та відкриття всіх кластерів одразу, щоб довести серйозність намірів ЄС і не перетворювати вступ на класичний багаторічний процес.

Він додав, що наразі ЄС закривається від решти світу, тому Україні необхідно приєднатися якомога швидше. 

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