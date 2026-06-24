Завтра в Україні світло не вимикатимуть

У четвер, 24 червня, в Україні обмеження споживання електроенергії не плануються.
Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
"Завтра, у понеділок, застосування заходів обмеження споживання не планується", – ідеться у повідомленні.
У компанії закликають перенести активне енергоспоживання на період із 10:00 до 16:00, а у період із із – обмежити використання потужних приладів.
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