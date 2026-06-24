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Міненерго вперше за майже 20 років придбало ОВДП за кошти фінансового резерву

Серед іншого, інвестування фінансового резерву в ОВДП має захистити кошти від інфляції.

Міненерго вперше за майже 20 років придбало ОВДП за кошти фінансового резерву
Денис Шмигаль, віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України
Фото: тн канал/Денис Шмигаль- віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України

Міністерство енергетики України вперше за майже 20 років придбало облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) за кошти фінансового резерву, повідомив очільник відомства Денис Шмигаль. 

Майже 400 млн грн уже інвестовано в державні цінні папери, а загалом у 2026 році обсяг таких інвестицій становитиме близько 785 млн грн. У майбутньому ці кошти будуть спрямовані на фінансування робіт зі зняття з експлуатації ядерних установок.

Придбання ОВДП стало першим кроком у запровадженні передбаченого законодавством механізму управління коштами фінансового резерву.

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Фінансовий резерв формується за рахунок регулярних внесків АТ «НАЕК «Енергоатом», яке щомісяця перераховує до спеціального фонду 65,4 млн грн для забезпечення майбутнього зняття з експлуатації ядерних установок. 

Водночас протягом тривалого часу кошти резерву фактично не були залучені до фінансових інструментів збереження вартості. У результаті інфляційних процесів кошти, накопичені до 2025 року, суттєво втратили свою реальну вартість.

Шмигаль зазначив, що інвестування фінансового резерву в ОВДП дозволить захистити кошти від інфляції, зберегти їхню купівельну спроможність та забезпечити додаткове наповнення резерву за рахунок доходу від державних цінних паперів.

Він зауважив, що Україна послідовно формує систему фінансового забезпечення майбутнього зняття з експлуатації ядерних установок відповідно до міжнародних зобов’язань та найкращих світових практик.

Шмигаль повідомив, що інвестування коштів фінансового резерву в облігації внутрішньої державної позики є надійним та ефективним інструментом управління державними ресурсами. Він зазначив, що це сприятиме зміцненню фінансової стійкості системи ядерної безпеки України та підвищить спроможність держави виконувати зобов’язання у сфері ядерної та радіаційної безпеки.

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