Кабмін розподілив 220 млн грн зі спецфонду на потреби оборони

Уряд перерозподілив 220 мільйонів гривень зі спеціального фонду державного бюджету на потреби сектору безпеки і оборони.
Як повідомило Міністерство оборони, ці гроші підуть на озброєння, розвідку і підготовку бійців.
Уряд проділив кошти між трьома відомствами:
- 100 млн грн отримає Міністерство внутрішніх справ для Національної гвардії на підготовку кадрів;
- 70 млн грн надійде Міністерству оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки;
- 50 млн грн виділили Головному управлінню розвідки Міноборони на розвідувальну діяльність.
За ці кошти підрозділи закуплять безпілотники та комплектуючі до них, автомобільну й спеціальну техніку, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також інше матеріально-технічне майно.
- Раніше ці гроші збирали як внески на регулювання від підприємств у сферах енергетики та комунальних послуг.
- Станом на 1 травня цього року вони залишалися невикористаними у видатках НКРЕКП.