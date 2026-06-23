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Кабмін розподілив 220 млн грн зі спецфонду на потреби оборони

Гроші отримають МВС, ГУР і Міноборони.

Кабмін розподілив 220 млн грн зі спецфонду на потреби оборони
дрони
Фото: Vyriy Drone

Уряд перерозподілив 220 мільйонів гривень зі спеціального фонду державного бюджету на потреби сектору безпеки і оборони. 

Як повідомило Міністерство оборони, ці гроші підуть на озброєння, розвідку і підготовку бійців.

Уряд проділив кошти між трьома відомствами:

  • 100 млн грн отримає Міністерство внутрішніх справ для Національної гвардії на підготовку кадрів;
  • 70 млн грн надійде Міністерству оборони на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння і військової техніки;
  • 50 млн грн виділили Головному управлінню розвідки Міноборони на розвідувальну діяльність.

За ці кошти підрозділи закуплять безпілотники та комплектуючі до них, автомобільну й спеціальну техніку, засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ), а також інше матеріально-технічне майно.

  • Раніше ці гроші збирали як внески на регулювання від підприємств у сферах енергетики та комунальних послуг. 
  • Станом на 1 травня цього року вони залишалися невикористаними у видатках НКРЕКП. 
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