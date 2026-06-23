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Жителі окупованого Маріуполя скаржаться на мародерство російських забудовників

Фірми зібрали з людей гроші на зведення житла і зникли.

Жителі окупованого Маріуполя скаржаться на мародерство російських забудовників
Зруйнований Маріуполь
Фото: Олена Сугак

У мережі поширюють чергове звернення жителів окупованого Маріуполя до рсоійського диктатора, де люди скаржаться, що досі не отримали обіцяні Кремлем компенсації та відновлене житло, а натомість зіткнулися з відвертим мародерством з боку російських забудовників. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Маріупольці, чиї приватні будинки зруйнували бойові дії, отримали цільові кошти на відбудову. При цьому окупаційні структури «наполегливо рекомендували» їм конкретних підрядників. Загалом люди уклали понад 100 договорів, після чого будівельники просто зникли з грошима, залишивши будинки недобудованими.

У ЦПД наголосили, що цей випадок яскраво демонструє реальне ставлення Росії до жителів окупованих територій. 

«Підрядники приїхали не відбудовувати знищене росією житло, а банально «пиляти» бюджети. Доля маріупольців, які втратили все, абсолютно байдужа як російським забудовникам, так і владі в Кремлі», - зазначив ЦПД.

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