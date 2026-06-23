Для осушення будівельних конструкцій та внутрішніх приміщень на об’єкті продовжують працювати теплові гармати.

Сьогодні, 23 червня, ремонтно-відновлювальні роботи з консервації пошкодженого російським ударом даху Києво-Печерської лаври завершені.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що роботи виконано на 100% від запланованого обсягу. Для осушення будівельних конструкцій та внутрішніх приміщень на об’єкті продовжують працювати теплові гармати.

Реклама

Фото: ДСНС Лавра, ремонтні роботи

Фото: ДСНС Лавра, ремонтні роботи

До робіт були залучені понад 100 рятувальників з різних підрозділів та більш ніж 25 одиниць техніки ДСНС.

"За сухими цифрами стоять люди. Ті, хто не шукає слави, але щодня захищає найдорожче - життя, культурну спадщину та майбутнє України. Я дякую кожному рятувальнику, який долучився до цих робіт. За професіоналізм. За відданість справі. За збережену святиню. Бо навіть після найтемнішої ночі ми зможемо вистояти й відновити те, що ворог намагається знищити", - сказав голова ДСНС України Андрій Даник.

"Одразу після удару до роботи стали рятувальники ДСНС. Понад тиждень вони працювали там, де кожен метр має особливу цінність. У складних умовах, під постійною загрозою нових атак, фахівці проводили аварійно-відновлювальні роботи, щоб зберегти святиню від подальших руйнувань", - додав він.