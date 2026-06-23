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Завершено роботи з консервації пошкодженого даху Києво-Печерської лаври завершені, - ДСНС

Для осушення будівельних конструкцій та внутрішніх приміщень на об’єкті продовжують працювати теплові гармати.

Завершено роботи з консервації пошкодженого даху Києво-Печерської лаври завершені, - ДСНС
Лавра, ремонтні роботи
Фото: ДСНС

Сьогодні, 23 червня, ремонтно-відновлювальні роботи з консервації пошкодженого російським ударом даху Києво-Печерської лаври завершені. 

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що роботи виконано на 100% від запланованого обсягу. Для осушення будівельних конструкцій та внутрішніх приміщень на об’єкті продовжують працювати теплові гармати.

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Лавра, ремонтні роботи
Фото: ДСНС
Лавра, ремонтні роботи

Лавра, ремонтні роботи
Фото: ДСНС
Лавра, ремонтні роботи

До робіт були залучені понад 100 рятувальників з різних підрозділів та більш ніж 25 одиниць техніки ДСНС. 

"За сухими цифрами стоять люди. Ті, хто не шукає слави, але щодня захищає найдорожче - життя, культурну спадщину та майбутнє України. Я дякую кожному рятувальнику, який долучився до цих робіт. За професіоналізм. За відданість справі. За збережену святиню. Бо навіть після найтемнішої ночі ми зможемо вистояти й відновити те, що ворог намагається знищити", - сказав голова ДСНС України Андрій Даник. 

"Одразу після удару до роботи стали рятувальники ДСНС. Понад тиждень вони працювали там, де кожен метр має особливу цінність. У складних умовах, під постійною загрозою нових атак, фахівці проводили аварійно-відновлювальні роботи, щоб зберегти святиню від подальших руйнувань", - додав він.

  • 15 червня російський дрон влучив у вівтарну частину Успенського собору Києво-Печерської лаври. Унаслідок атаки було пошкоджено 80% покрівлі собору. 
  • Національний заповідник « за попередніми даними, зазнав збитків на понад 500 млн грн.
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