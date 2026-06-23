Росіяни 96 разів атакували позиції Сил оборони на фронті

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Від початку доби росіяни 96 разів атакували позиції Сил оборони.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Нескучне, Сопич, Потапівка, Гірки, Рогізне, Прогрес, Волфине, Козаче, Марчишина Буда, Уланове, Яструбщина; на Чернігівщині – Кам'янська Слобода, Клюси, Богданове.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося шість боєзіткнень із противником, ворог здійснив 32 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники вісім разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Лиман, Ізбицьке, Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка та в напрямку Козачої Лопані. Чотири бої тривають і в ці хвилини.На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони в напрямку Шийківки.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять спроб загарбників просунутися у районах Новоселівки, Дробишевого, Лиману, ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили 12 спроб загарбників йти вперед поблизу Закітного та в бік населених пунктів Крива Лука, Різниківка, Рай-Олександрівка. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог один раз намагався просунутися в напрямку населеного пункту Малинівка.На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали дванадцять атак. Десять штурмів успішно зупинено поблизу населених пунктів Іванопілля, Іллінівка та в напрямку Костянтинівки, Русиного Яру, дві атаки досі тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 25 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій. 22 атаки відбито в районах населених пунктів Дорожнє, Родинське, Новоолександрівка, Сергіївка, Котлине, Муравка та у бік населених наук Вільне, Торецьке, Кучерів Яр, Білицьке, Никанорівка, Добропілля, Новий Донбас, Ганнівка, Філія. Три боєзіткнення тривають.

На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався просунутися в районі Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 13 ворожих атак у районах населених пунктів Рибне, Гуляйполе, Залізничне, Оленокостянтинівка, Чарівне та у бік Добропілля, Косівцевого, Зарічного, Староукраїнки, Данилівки, Гіркого. Одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках спроб ворога просуватися не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.