​У Раді готують законопроєкт про збільшення штрафів для водіїв за перевищення швидкості

У Верховній Раді розробили анонсований законопроєкт щодо збільшення штрафів для водіїв за перевищення швидкості.
Про це повідомила народна депутатка від Слуги народу Ольга Василевська-Смаглюк.
Зараз штраф за перевищення швидкості на понад 20 км/год складає 340 гривень. Якщо перевищення понад 50 км/год, порушник має сплатити 1700 гривень.
У разі ухвалення законопроєкту, розробленого за участі Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції, штрафи стануть такими:
- понад 20 км/год – 680 грн;
- понад 40 км/год – 2040 грн;
- понад 60 км/год – 2720 грн;
- понад 80 км/год – 3400 грн;
- перевищення п'ять і більше разів за рік – 17 000 грн.
Законопроєкт має назву "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах".
Контекст
- 5 червня близько 17:30 у Соломʼянському районі Києва сталася смертельна ДТП. Загинули четверо людей, ще троє - травмовані. Серед загиблих є 12-річний хлопчик.
- У Нацполіції пізніше повідомили, що за автомобілем Mercedes-Benz C300, який скоїв ДТП, зафіксовано 39 порушень ПДР, з них більшість - саме за перевищення швидкості. 18 аварій скоєно протягом минулого року, а також одну - без травмованих в березні цьогоріч.
- У Кабміні пізніше повідомили, що уряд готує посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема - за перевищення швидкості. Також планується удосконалити систему автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень.