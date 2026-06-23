​У Раді готують законопроєкт про збільшення штрафів для водіїв за перевищення швидкості

Штрафи можуть зрости до 17 000 гривень.

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У Верховній Раді розробили анонсований законопроєкт щодо збільшення штрафів для водіїв за перевищення швидкості.

Про це повідомила народна депутатка від Слуги народу Ольга Василевська-Смаглюк.

Зараз штраф за перевищення швидкості на понад 20 км/год складає 340 гривень. Якщо перевищення понад 50 км/год, порушник має сплатити 1700 гривень.

У разі ухвалення законопроєкту, розробленого за участі Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції, штрафи стануть такими:

понад 20 км/год – 680 грн;

понад 40 км/год – 2040 грн;

понад 60 км/год – 2720 грн;

понад 80 км/год – 3400 грн;

перевищення п'ять і більше разів за рік – 17 000 грн.

Законопроєкт має назву "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах".

Контекст

5 червня близько 17:30 у Соломʼянському районі Києва сталася смертельна ДТП. Загинули четверо людей, ще троє - травмовані. Серед загиблих є 12-річний хлопчик.