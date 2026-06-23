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​У Раді готують законопроєкт про збільшення штрафів для водіїв за перевищення швидкості

Штрафи можуть зрости до 17 000 гривень. 

​У Раді готують законопроєкт про збільшення штрафів для водіїв за перевищення швидкості
Ілюстративне фото
Фото: З відкритих джерел

У Верховній Раді розробили анонсований законопроєкт щодо збільшення штрафів для водіїв за перевищення швидкості. 

Про це повідомила народна депутатка від Слуги народу Ольга Василевська-Смаглюк.

Зараз штраф за перевищення швидкості на понад 20 км/год складає 340 гривень. Якщо перевищення понад 50 км/год, порушник має сплатити 1700 гривень.

У разі ухвалення законопроєкту, розробленого за участі Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції, штрафи стануть такими:

  • понад 20 км/год – 680 грн;
  • понад 40 км/год – 2040 грн;
  • понад 60 км/год – 2720 грн;
  • понад 80 км/год – 3400 грн;
  • перевищення п'ять і більше разів за рік – 17 000 грн.

Законопроєкт має назву "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за дії, які призводять до травматизму та смертності на дорогах".

Контекст

  • 5 червня близько 17:30 у Соломʼянському районі Києва сталася смертельна ДТП. Загинули четверо людей, ще троє - травмовані. Серед загиблих є 12-річний хлопчик. 
  • У Нацполіції пізніше повідомили, що за автомобілем Mercedes-Benz C300, який скоїв ДТП, зафіксовано 39 порушень ПДР, з них більшість - саме за перевищення швидкості. 18 аварій скоєно протягом минулого року, а також одну - без травмованих в березні цьогоріч.
  • У Кабміні пізніше повідомили, що уряд готує посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема - за перевищення швидкості. Також планується удосконалити систему автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень. 
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