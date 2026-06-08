Уряд готує посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, зокрема - за перевищення швидкості

Кабінет міністрів готує рішення, які сприятимуть посиленню безпеки для учасників дорожнього руху.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
"Обговорила з міністром внутрішніх справ ситуацію з безпекою дорожнього руху. Уряд готує комплекс рішень, спрямованих на зниження аварійності та посилення дисципліни на дорогах", - написала вона у Telegram.
Так, планується посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР, зокрема - за перевищення швидкості. Також будуть посилені санкції для водіїв, які систематично перевищують встановлені обмеження.
Крім того, уряд має намір удосконалити систему автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень, а також законодавчо врегулювати використання легкого персонального електротранспорту.
Свириденко підкреслила, що фінальні рішення мають враховувати пропозиції суспільства.
Контекст
- 5 червня близько 17:30 у Соломʼянському районі Києва сталася смертельна ДТП. Загинули четверо людей, ще троє - травмовані. Серед загиблих є 12-річний хлопчик.
- У Нацполіції пізніше повідомили, що за автомобілем Mercedes-Benz C300, який скоїв ДТП, зафіксовано 39 порушень ПДР, з них більшість - саме за перевищення швидкості. 18 аварій скоєно протягом минулого року, а також одну - без травмованих в березні цьогоріч.