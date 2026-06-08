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Ворог 60 разів атакував позиції Сил оборони: найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку

Тривають боєзіткнення на Лиманському, Слов’янському та Покровському напрямках.

Ворог 60 разів атакував позиції Сил оборони: найінтенсивніші бої тривають на Покровському напрямку
ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби російська армія 60 разів атакувала позиції Сил оборони, на трьох напрямках досі тривають бої.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Рижівка, Кореньок, Товстодубове, Бачівськ, Бунякине, Прогрес, Малушине, Уланове, Волфине, Нескучне, Сопич, Яструбщина; на Чернігівщині – Костобобрів, Сеньківка, Грем’яч, Клюси", – зазначають у Генштабі.

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На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення, противник здійснив 23 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, один із яких – із застосуванням реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку загарбники п’ять разів намагалися прорвати оборону в районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Лиман, Стариця та у бік Волохівки.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог один раз атакував позиції Сил оборони в бік населеного пункту Куп’янськ-Вузловий.

На Лиманському напрямку українські воїни відбивали дев’ять спроб загарбників просунутися у районі Новоселівки та у бік Дробишевого, Діброви, Лимана. П’ять боєзіткнень наразі тривають.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили дев’ять спроб загарбників йти вперед у бік населених пунктів Крива Лука, Рай-Олександрівка та у районах Різниківки, Закітного, Липівки. Ще одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив. 

На Костянтинівському напрямку наші захисники відбивали чотири атаки поблизу населених пунктів Іванопілля, Плещіївка, Іллінівка. 

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 28 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Котлине та у бік населених пунктів Новий Донбас, Білицьке, Шевченко, Сергіївка, Новопідгородне, Дорожнє. Три боєзіткнення тривають.

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На Олександрівському напрямку ворог один раз намагався просунутися у районі Січневого. 

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони успішно відбили 22 ворожі атаки у районі Добропілля, Оленокостянтинівки та у бік Воздвижівки, Косівцевого, Цвіткового, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Чарівного. Ще одне боєзіткнення триває.

На Оріхівському напрямку ворог двічі штурмував позиції наших захисників у районах населених пунктів Щербаки та Плавні.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

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