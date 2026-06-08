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Cудитимуть 24 експрацівників пенітенціарної служби, які перейшли у Бердянську на бік ворога

Фігурантам заочно інкримінують колабораційну діяльність, а саме добровільне зайняття посад у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території.

Cудитимуть 24 експрацівників пенітенціарної служби, які перейшли у Бердянську на бік ворога
Бердянськ (ілюстративне фото)
Фото: 24tv.ua

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ завершили розслідування щодо 24 колишніх працівників Державної кримінально-виконавчої служби України, які після окупації Бердянська добровільно перейшли на бік ворога.

Про це йдеться у пресрелізі правоохоронців.

Обвинувальні акти скеровано до суду.

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Слідство встановило, що колишні працівники установи виконання покарань у Бердянську в період із серпня по листопад 2022 року погодилися на пропозицію представників окупаційної адміністрації та добровільно працевлаштувалися до незаконно створеної “Бердянської виправної колонії”, яку окупанти сформували на базі захопленої української установи.

Фігурантам заочно інкримінують колабораційну діяльність, а саме добровільне зайняття посад у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Раніше за матеріалами ДБР уже засудили до 15 років позбавлення волі керівника окупаційної “Бердянської виправної колонії”, до 12 років позбавлення волі – керівника так званого “управління служби виконання покарань по Запорізькій області”, а також до 15 років позбавлення волі – чергового помічника начальника окупаційної установи.

Санкція ч. 7 ст. 111-1 КК України передбачає до 15 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснював Офіс Генерального прокурора.

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