Головне за ніч та ранок понеділка, 8 червня: атака на Конотоп, 240 боєзіткнень, удар по хабу "Укрпошти"

Нічна повітряна атака , 240 бойових зіткнень, бої на Лиманському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, вибух дрона в Молдові.

Сьогодні, 8 червня, близько 05:11 росіяни атакували дронами Конотоп на Сумщині. Відомо, що у лікарні вже перебувають троє людей. Загинула 78-річна жінка.

Під ударом опинився житловий сектор: багатоповерхівки та приватні будинки.

Триває пошуково-рятувальна операція. Інформація про наслідки атаки уточнюється. Постраждалі у реанімації.

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Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 240 бойових зіткнень.

Найбільше боїв відбулося на Гуляйпільському напрямку - 38.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 30 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Родинське, Гришине, Котлине, Удачне, Новомиколаївка та у бік населених пунктів Новий Донбас, Новоолександрівка, Шевченко, Білицьке, Добропілля, Сергіївка, Новопідгороднє, Новопавлівка.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1330 окупантів, 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 85 артилерійських систем, 3 РСЗВ та 2 системи ППО. Від початку повномасштабного вторгнення втрати російських військ склали близько 1 374 950 осіб.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 8 червня російська армія завдала удару по Холодногірському району Харкова і влучила у хаб «Укрпошти». Є знищені посилки, але люди не постраждали.

За словами рятувальників, унаслідок влучання зруйновані конструкції будівлі, виникла пожежа на площі 1000 кв.м. До ліквідації пожеж залучалися рятувальники, зокрема сапери та психологи ДСНС.

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Клієнтам, чиї посилки були знищені, їх компенсують.

СБУ та Нацполіція затримали чоловіка, який влаштував вибух у терміналі "Нової пошти” в Києві 5 червня.

Вибух стався в Оболонському районі столиці. Це призвело до загибелі одного з працівників відділення, ще двоє отримали тілесні ушкодження. Подія сталася вранці під час розвантаження посилок, одна з яких здетонувала.

За інформацією слідства, відправлення містило осколкові боєприпаси, пересилання яких заборонено, а відправником небезпечної бандеролі був 35-річний уродженець Донеччини, який наразі проживає у Запоріжжі. Нехтуючи правилами безпеки, він надіслав знайомому з Києва незаконно придбані засоби ураження.

«У ніч на 8 червня (з 18:00 7 червня) противник атакував 155 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим», – повідомили Повітряні сили.

За попередніми даними, станом на 08.00, протиповітряна оборона збила та подавила 124 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

У ніч на 8 червня поблизу села Лопатна Оргіївського району Молдови вибухнув невідомий літальний апарат. Поліція країни припускає, що це дрон.

Як пише пресслужба поліції Молдови, про подію повідомив місцевий мешканець.

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Мешканець села помітив за межами населеного пункту невідомий літальний апарат, ймовірно, дрон. Незабаром після цього апарат вибухнув. Інцидент стався 7 червня близько опівночі.

«На місце події одразу прибули співробітники поліції, рятувальники та фахівці профільних служб. Вони оточили територію та провели необхідні перевірки. Також на місці працювали вибухотехніки та співробітники Управління з надзвичайних ситуацій Оргіївського району. За попередніми даними, ніхто не постраждав», – повідомили у поліції.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

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