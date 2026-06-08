Російський дрон влучив у хаб «Укрпошти» у Харкові

У ніч на 8 червня російська армія завдала удару по Холодногірському району Харкова і влучила у хаб «Укрпошти». Є знищені посилки, але люди не постраждали.
Про це написали у телеграмі пресслужба ДСНС та гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
За словами рятувальників, унаслідок влучання зруйновані конструкції будівлі, виникла пожежа на площі 1000 кв.м. До ліквідації пожеж залучалися рятувальники, зокрема сапери та психологи ДСНС.
«Сьогодні в нас була важка ніч. Шахед влучив в наш Хаб Харків. Він частково знищений, але головне всі живі. Команда з ночі вже працює щоб посилки були доставлені максимально своєчасно і сьогодні буде доставка по Харкову», – написав Смілянський.
Він додав, що тим клієнтам, чиї посилки були знищені, їх компенсують.