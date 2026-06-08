Російський дрон влучив у хаб «Укрпошти» у Харкові

У ніч на 8 червня російська армія завдала удару по Холодногірському району Харкова і влучила у хаб «Укрпошти». Є знищені посилки, але люди не постраждали.

Про це написали у телеграмі пресслужба ДСНС та гендиректор «Укрпошти» Ігор Смілянський.

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки у Харкові

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За словами рятувальників, унаслідок влучання зруйновані конструкції будівлі, виникла пожежа на площі 1000 кв.м. До ліквідації пожеж залучалися рятувальники, зокрема сапери та психологи ДСНС.

«Сьогодні в нас була важка ніч. Шахед влучив в наш Хаб Харків. Він частково знищений, але головне всі живі. Команда з ночі вже працює щоб посилки були доставлені максимально своєчасно і сьогодні буде доставка по Харкову», – написав Смілянський.

Він додав, що тим клієнтам, чиї посилки були знищені, їх компенсують.