Вночі зафіксували влучання 20 російських дронів у 17 місцях

У ніч на 8 червня російська армія запустила по Україні 155 безпілотників. ППО знешкодила 124 із них. Зафіксовано влучання 20 дронів у 17 місцях.

Про це повідомили у Повітряних силах.

2У ніч на 8 червня (з 18:00 7 червня) противник атакував 155 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків Брянськ, Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Гвардійське – ТОТ АР Крим», – розповіли там.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.00, ппротиповітряна оборона збила та подавила 124 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, Бандероль та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 20 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.

Фото: Повітряні сили

Станом на ранок 8 червня така триває, в повітряному просторі знаходяться близько десяти ворожих БпЛА.