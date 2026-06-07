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Із січня в ЗСУ на постійній основі працюють мобільні групи моральної підтримки, - Генштаб

Такі заходи також сприяють емоційному розвантаженню людей в умовах інтенсивної підготовки. 

Із січня в ЗСУ на постійній основі працюють мобільні групи моральної підтримки, - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

На виконання рішення Головнокомандувача Збройних Сил України, починаючи із січня 2026 року у навчальних центрах на постійній основі організовано роботу мобільних груп моральної підтримки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Реалізацію зазначених заходів забезпечує Головне управління психологічної підтримки персоналу ЗСУ із залученням представників військових оркестрів, будинків офіцерів, громадських організацій та творчих колективів, зокрема проєкту “Культурні сили“", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що діяльність мобільних груп "спрямована на всебічне сприяння адаптації новоприбулих військовослужбовців до умов військової служби".

"Через живе спілкування, історичні та мотиваційні лекції, культурно-просвітницькі зустрічі, музично-патріотичні виступи, тематичні виставки й відеоматеріали до військовослужбовців доносяться приклади героїзму. Такі заходи також сприяють емоційному розвантаженню людей в умовах інтенсивної підготовки", - зазначили в Генштабі.

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