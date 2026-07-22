Системні удари по логістиці

Сьогодні вночі та вранці українські дрони завдали потужного удару по двох ключових логістичних центрах Wildberries на півдні Росії. Під удар потрапили гігантські розподільчі комплекси в Краснодарі (площею 100 тисяч квадратних метрів) і Невинномиську Ставропольського краю (близько 90 тисяч квадратних метрів). Ці хаби — критично важливі артерії постачання: краснодарський склад обслуговує Кубань, Ростовську область й окупований Крим, а об'єкт у Невинномиську закриває логістику всього Північного Кавказу, включно з Дагестаном і Чечнею.

Фото: скрин відео Exilenova+ Wildberries Унаслідок атаки безпілотників горить логістичний центр

На обох об'єктах після серії вибухів спалахнули масштабні пожежі, влада підтвердила наявність постраждалих серед персоналу. Вибивання маркетплейсів на тлі найбільшої в історії паливної кризи — найсмачніше морозиво, як у СРСР, уже близько.

Ці удари не разова акція, а етап системної кампанії Сил оборони з випалювання російської логістичної інфраструктури маркетплейсів. Напередодні, 18 і 20 липня, безпілотники планомірно атакували найбільші розподільчі вузли в Центральній Росії: горіли склади в підмосковній Електросталі, хаб у Котовську Тамбовської області, логістичні центри в індустріальному парку «Південні Ворота» (Домодєдово) і найстаріший хаб маркетплейса в Коледіні під Подольськом.

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Збитки від цих ударів катастрофічні: за оцінками ринку, продавці й сама платформа могли втратити від 100 до 150 мільярдів рублів, що перевищує річний прибуток компанії вп'ятеро. Фізичне знищення сотень тисяч квадратних метрів складських площ розриває ланцюжки постачань і показує, що ховати логістику війни за ширмою цивільних сервісів більше не вдасться.

Фото: Exilenova+ Wildberries у Коледіні (Московська область) Безпілотники уразили логістичний комплексу Коледіні (Московська область)

Подвійне призначення і зв'язок з Кремлем

Чому ми почали атакувати логістичні склади й інфраструктуру компанії ВБ? А яка має бути причина, крім війни? Це не «отвєтка» — противник роками б'є по складах «Нової пошти», компаніях, що виробляють побутову хімію та пакування, завдаючи шкоди заради шкоди. Коли спалили склад компанії «Фрекен Бок» у Дніпрі, чомусь «професійні росіяни» не кричали про Женевську конвенцію.

Природно, через маркетплейси регулярно завозили дрони й елементи до них: камери, батареї, двигуни, плати ініціації — це класична ціль подвійного призначення. Через склади проходять мегатонни китайських товарів подвійного призначення — від польотних контролерів, акумуляторів і відеопередавачів для FPV-дронів до окопної РЕБ, рацій, прицілів і тактичної медицини.

Згорілий майданчик на десятки тисяч квадратних метрів — це мінус величезна партія компонентів, яка мала поїхати на фронт у посилках від так званих Z-волонтерів. Плюс сама власниця жорстко афілійована з Кремлем: угоду про злиття маркетплейса схвалював Путін, а під час гойдалок з чоловіком за контрольний пакет приїжджали «на стрілку» люди Кадирова. Закінчилася справа нічим — хто в РФ може впливати на Кадирова?

Цю угоду лобіював наближений до Кремля мільярдер Сулейман Керімов, який організував особисту зустріч Бакальчук з Путіним, аби отримати остаточне схвалення. Керімов — найбільший приватний акціонер державного банку ВТБ.

Кремлю цю угоду продали не просто як бізнес, а як появу російського «вбивці Amazon й Alibaba». Проєкт подавали як частину державної політики імпортозаміщення і створення «суверенного» цифрового простору. У російських реаліях угоди, що ведуть до появи такого монополіста, схвалюють тільки на рівні президента. Тож гори, гори ясно, як казав Рюрик печенігам.

Фото: ЗМІ окупантів Володимир Путін нагороджує Сулеймана Керімова орденом «За заслуги перед Батьківщиною» IV ступеня

Кінець ілюзії мирного життя

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Просто в нас раніше не вистачало нарядів на НПЗ. Минулого року паливна криза хоч і була, але черг на чотири кілометри і перестрілок біля них не спостерігали. А зараз і чотирикілометрові черги є, і вистачає дронів промацати склади.

Росіяни так довго ховалися за ширмою, що війна — це те, що буває з іншими, а «ми люди прості, це в Кремлі дідусь збожеволів», що самі в це повірили. Ні, хлопці й дівчата, 700 тисяч окупаційної армії в Україні й пару мільйонів у тилу — це і ваш ПДВ, і ваші заморожені пенсійні накопичення, і мобілізовані з ваших маркетплейсів, і посилки для ваших хлопчиків, і надходження до бюджету, і ендуро-мотоцикли, квадроцикли й катери, які ви тягаєте через маркетплейси.

Ви берете участь у війні проти нас, а вся завезена через маркетплейси амуніція і техніка залучена до вбивства наших людей. Саме тому сотні тисяч підприємців прокинуться бідними сьогодні.

Удар по сірому імпорту й Z-комерсантах

Нічого особистого — просто війна. Малий і середній бізнес у РФ, який закуповує в Китаї шоломи, бронеплити, рації та комплектуючі, працює за наджорсткою фінансовою моделлю: все в обороті. У них немає подушки безпеки. Гроші беруть у кредит або з виручки попередньої партії.

Коли згорає хаб на 100 000 кв. м, умовний Z-підприємець із Краснодара втрачає товар на мільйони рублів. WB компенсує збитки місяцями (або не компенсує взагалі, посилаючись на форс-мажор). Ланцюжок закупівлі наступної партії товарів для фронту уривається миттєво. Немає товару — немає виплати — нема на що купити нову партію в Шеньчжені. Це вибиває з гри тисячі дрібних човників-постачальників одночасно.

Фото: EPA/UPG Wildberries у селі Коледіно, поблизу Подольська, Московська область РФ, 15 березня 2023 року. Cкладу селі Коледіно, поблизу Подольська, Московська область РФ, 15 березня 2023 року.

Шкода, що чиїсь кастомні ляльки і котячі корми теж згоріли в полум'ї війни — плакали всією Бучею і Бородянкою. Пишіть листи Путіну, нехай не зберігає мотоцикли для штурмів і плати ініціації поруч з вашими секс-іграшками і китайськими бікіні.

Величезну частину електроніки подвійного призначення (чипи, відеопередавачі, високоточні датчики) завозять з Китаюяк «товари народного споживання» з мінімальним митним оглядом.

На офіційній державній митниці — затримки, бюрократія і мита. На ВБ — налагоджений роками тіньовий трафік.

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Знищення логістичних хабів змушує перенаправляти ці вантажі через офіційні й альтернативні канали, де вони відразу потрапляють під контроль, бюрократичні затримки, там наростають, як снігова куля, хабарі і прилітають вторинні санкції.

Дилема для ППО і транспортний колапс

Кожна атака ставить Кремль перед нерозв'язним вибором: прикривати черговим «Панциром» військовий аеродром, НПЗ чи приватний бізнес Керімова? Якщо Кремль не дає ППО складам ВБ — олігархи бачать, що «дах» не працює, а їхні активи згорають сотнями мільярдів рублів. Якщо Кремль дає ППО складам — оголюються військові об'єкти. Це вносить колосальну напругу у відносини між генералітетом і навколокремлівськими олігархами.

Мегахаб — це вузол, куди щодня приїжджають і звідки виїжджають тисячі фур і середньотонажних вантажівок. Коли склад згорає, тисячі вантажівок опиняються в пастці: вони стоять у багатогодинних заторах, чекають на перенаправлення, вимушено їдуть на інші склади за сотні кілометрів просто посеред паливної кризи, що набирає сили на півдні.

Це створює локальний параліч транспортних розв'язок, стрімко спалює дефіцитне дизельне паливо (яке й так під ударами по НПЗ) і вибиває з графіка комерційний автотранспорт, створюючи дефіцит фур для інших галузей економіки.

Фото: EPA/UPG Черга на автозаправці «Роснефть» у Москві, 9 липня 2026 року.

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Математика збитків

Якщо переводити дим від складів Wildberries у сухі цифри, ми отримуємо катастрофічну картину для російської логістики. Прямий фізичний збиток від знищених мегахабів оцінюють від 1,3 до 2,5 мільярда доларів. Це випалені бетонні ангари, сотні кілометрів високотехнологічних конвеєрних стрічок, дефіцитне європейське та китайське сортувальне обладнання, гігантські обсяги товарних залишків. На попіл перетворилася капітальна інфраструктура, яку в умовах жорстких санкцій і дефіциту кадрів доведеться відновлювати дуже довго й болісно.

Кожен день простою та перевантаження інших хабів означає мільйони недоправлених замовлень. Логістичний тромб на півдні й у центрі РФ призведе до падіння обороту на 15–20 % найближчого кварталу. Маркетплейс не зможе моментально компенсувати втрату 150 мільярдів рублів. Гроші зависнуть на місяці. Десятки тисяч селерів опиняться в касовому розриві й не зможуть закупити нові партії товару в Китаї. Це запускає хвилю дефолтів малого бізнесу.

Один масований наліт дронів загальною вартістю максимум $2–3 млн генерує противнику прямих збитків на півтора мільярда доларів і провокує економічний шок ще на кілька мільярдів. Непогано як для веселої експедиційної «войнушки» за три дні, яка постукала спекотного літнього ранку в дім до мільйонів росіян, що стали біднішими. Не цікавитися політикою у 2026-му дорого.