У Нацполіції попередили про фішінгові е-листи нібито від імені освітніх платформ

Шахраї розсилають електронні листи, маскуючи їх під повідомлення від відомих освітніх платформ.
Про це повідомили у Національній поліції.
У листах повідомляють про нібито успішне завершення навчання та пропонують завантажити сертифікат. Особливо вразливими є співробітники держструктур та освітніх закладів, які дійсно могли проходити курси.
У листі міститься PDF-документ із посиланням. Якщо перейти за ним, завантажиться архів зі шкідливим файлом.
Людей закликають:
- не відкривати підозрілі вкладення, навіть якщо лист надійшов від знайомого відправника і виглядає як офіційне повідомлення;
- перевіряти посилання в PDF-файлах перед переходом;
- не запускати файли з архівів, отриманих електронною поштою;
- перевіряти сертифікати лише через офіційні платформи.
Зазначається: якщо Ви отримали лист з підозрілим вмістом, потрібно надіслати його на перевірку до Національної команди реагування на кіберінциденти на елекронну пошту [email protected].