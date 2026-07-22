У Нацполіції попередили про фішінгові е-листи нібито від імені освітніх платформ

У листі міститься PDF-документ із посиланням, яке веде до архіву зі шкідливим файлом.

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Шахраї розсилають електронні листи, маскуючи їх під повідомлення від відомих освітніх платформ.

Про це повідомили у Національній поліції.

У листах повідомляють про нібито успішне завершення навчання та пропонують завантажити сертифікат. Особливо вразливими є співробітники держструктур та освітніх закладів, які дійсно могли проходити курси.

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У листі міститься PDF-документ із посиланням. Якщо перейти за ним, завантажиться архів зі шкідливим файлом.

Людей закликають:

не відкривати підозрілі вкладення, навіть якщо лист надійшов від знайомого відправника і виглядає як офіційне повідомлення;

перевіряти посилання в PDF-файлах перед переходом;

не запускати файли з архівів, отриманих електронною поштою;

перевіряти сертифікати лише через офіційні платформи.

Зазначається: якщо Ви отримали лист з підозрілим вмістом, потрібно надіслати його на перевірку до Національної команди реагування на кіберінциденти на елекронну пошту [email protected].