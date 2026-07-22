Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Зеленський підписав укази про зміни керівників військових адміністрацій Київщини і Миколаївщини
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Півфінал ЧС-2026. Франція – Іспанія (0:2). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Нацполіції попередили про фішінгові е-листи нібито від імені освітніх платформ

У листі міститься PDF-документ із посиланням, яке веде до архіву зі шкідливим файлом.

У Нацполіції попередили про фішінгові е-листи нібито від імені освітніх платформ
Фото: Reuters

Шахраї розсилають електронні листи, маскуючи їх під повідомлення від відомих освітніх платформ.

Про це повідомили у Національній поліції.

У листах повідомляють про нібито успішне завершення навчання та пропонують завантажити сертифікат. Особливо вразливими є співробітники держструктур та освітніх закладів, які дійсно могли проходити курси.

Реклама

У листі міститься PDF-документ із посиланням. Якщо перейти за ним, завантажиться архів зі шкідливим файлом.

Людей закликають:

  • не відкривати підозрілі вкладення, навіть якщо лист надійшов від знайомого відправника і виглядає як офіційне повідомлення;
  • перевіряти посилання в PDF-файлах перед переходом;
  • не запускати файли з архівів, отриманих електронною поштою;
  • перевіряти сертифікати лише через офіційні платформи.

Зазначається: якщо Ви отримали лист з підозрілим вмістом, потрібно надіслати його на перевірку до Національної команди реагування на кіберінциденти на елекронну пошту [email protected].

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies