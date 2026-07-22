​Буданов про Драпатого: Знаю давно. Це командир з реальним відчуттям бою

Голова Офісу Президента Кирило Буданов побажав успіху Михайлу Драпатому, про призначення новим головнокомандувачем якого напередодні оголосив президент Володимир Зеленський. Буданов також подякував за роботу його попереднику – генералу Олександру Сирському.
Керівник ОП у дописі в Telegram наголосив, що зараз головне – управління військами та повна концентрація на фронті, адже ворог пауз у війні не робить.
«Ви зробили для захисту України надзвичайно багато. Оборона Києва, Харківська операція, найважчі ділянки фронту й загалом прийняття командування Збройними Силами в один із найбільш критичних моментів війни», – написав Буданов про Сирського.
Голова ОП зазначив, що працював з Сирським поруч в операціях, коли очолював ГУР, і бачив роботу генерала.
Щодо Драпатого, то, наголосив Буданов, армія йому довіряє і це – бойова заслуга. Попереду у нового головкома – нові завдання, які йому під силу виконати.
«Михайла Драпатого знаю давно. Це командир із реальним відчуттям бою, що тверезо оцінює обстановку, ухвалює рішення швидко та береже людей», – розповів голова ОП.
Буданов також запевнив, що генерал-майор може розраховувати на його підтримку та допомогу.
Що відомо про призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем?
- Президент Зеленський повідомив про призначення генерал-майора Драпатого головнокомандувачем ЗСУ у вечірньому зверненні 21 липня. Глава держави сказав, що до цього провів консультації з військовими і сформував загальну позицію. Також буде оновлена конфігурація Генштабу ЗСУ.
- Драпатий прокоментував своє призначення. Він подякував Сирському за «роботу зі зміцнення українського війська». Генерал-майор наголосив, що «служіння Україні завжди було для нього честю».