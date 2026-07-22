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​Буданов про Драпатого: Знаю давно. Це командир з реальним відчуттям бою

Голова Офісу Президента також подякував за роки роботи генералу Сирському.

​Буданов про Драпатого: Знаю давно. Це командир з реальним відчуттям бою
Кирило Буданов
Фото: Зоряна Стельмах

Голова Офісу Президента Кирило Буданов побажав успіху Михайлу Драпатому, про призначення новим головнокомандувачем якого напередодні оголосив президент Володимир Зеленський. Буданов також подякував за роботу його попереднику – генералу Олександру Сирському.

Керівник ОП у дописі в Telegram наголосив, що зараз головне – управління військами та повна концентрація на фронті, адже ворог пауз у війні не робить.

«Ви зробили для захисту України надзвичайно багато. Оборона Києва, Харківська операція, найважчі ділянки фронту й загалом прийняття командування Збройними Силами в один із найбільш критичних моментів війни», – написав Буданов про Сирського.

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Голова ОП зазначив, що працював з Сирським поруч в операціях, коли очолював ГУР, і бачив роботу генерала.

Щодо Драпатого, то, наголосив Буданов, армія йому довіряє і це – бойова заслуга. Попереду у нового головкома – нові завдання, які йому під силу виконати.

«Михайла Драпатого знаю давно. Це командир із реальним відчуттям бою, що тверезо оцінює обстановку, ухвалює рішення швидко та береже людей», – розповів голова ОП.

Буданов також запевнив, що генерал-майор може розраховувати на його підтримку та допомогу.

Що відомо про призначення Михайла Драпатого новим головнокомандувачем?

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