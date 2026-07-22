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"Армія стане іншою": "Флеш" Бескрестнов прокоментував зміну головкома

Колишній радник міністра оборони не приховує задоволення від рішення Президента.

"Армія стане іншою": "Флеш" Бескрестнов прокоментував зміну головкома
Сергій "Флеш" Бескрестнов
Фото: Telegram

Спеціаліст з безпілотних та радіотехнологій, новоспечений радник Президента України та поплічник ексміністра оборони Михайла Федорова Сергій "Флеш" Бескрестнов відреагував на призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ

Як написав військовослужбовець у Telegram, на ці зміни він чекав дуже довго. Він вірить, що після відставки Олександра Сирського і початку роботи нового головкома армія стане іншою. "Флеш" також подякував Володимиру Зеленському за "складне, але неймовірно круте рішення".

Бескрестнов поділився першими своїми діями у ролі радника глави держави. Зокрема зазначив, що Президент поставив перед ним завдання налагодити протидію реактивним "шахедам". За словами "Флеша", виробники засобів радіоелектронної боротьби рухаються вперед у справі придушення каналів керування ворожими БПЛА через радіомодеми.

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