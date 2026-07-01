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Міністр оборони Італії заявив, що Україна вже виграла війну

У Римі перемогу вимірюють порівнянням очікувань і реальності.

Міністр оборони Італії заявив, що Україна вже виграла війну
Гвідо Крозетто
Фото: EPA/UPG

Очільник італійського міністерства оборони Гвідо Крозетто на полях зустрічі зі своїми колегами зі Сполученого Королівства, Японії та Канади у Лондоні заявив, що вважає Україну переможцем у війні з Росією.

Як пише Ansa, такий висновок урядовець зробив з того, як відрізняються очікування на початку повномасштабного вторгнення від того, якою ситуація є зараз. У 2022 році, як згадує Крозетто, прогнозували, що росіяни дістануться Києва і захоплять його за тиждень.

Натомість нині Росія, за оцінкою італійського міністра, застрягла на фронтах, а втрати вбитими і пораненими за місяць складають 30 тисяч солдатів.

Крозетто переконаний, що головна поразка Кремля у тому, що Україна досі існує і щодня ускладнює Росії ведення бойових дій за допомогою безпілотних технологій. 

Міністр також дав свій прогноз щодо завершення війни: на його думку, це станеться тоді, коли бомбардування України припиняться бодай на 48 годин, чого з 2022 року не було жодного разу.

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