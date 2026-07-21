Україна не завдає ударів по Кримському мосту, щоб із тимчасово окупованого Криму втекли колаборанти і ті, хто туди приїхав із Росії.
Про це розповів в інтерв’ю британському журналісту Каолану Робертсону командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт ("Мадяр") Бровді.
Робертсон зазначив, що це перше інтерв’ю Мадяра від початку операції щодо ізоляції Криму.
Командувач СБС наголосив, що палива на півострові немає і його там "не буде за будь-яких умов".
За його словами, в Крим заїхало близько мільйона "мігрантів", також там залишилася велика кількість колаборантів, яка сприяла Владіміру Путіну, і "шалена військова машина з інфраструктурою".
Читайте такожСтратегія виснаження. Чому Крим став головною точкою докладання зусиль літньої кампанії СОУ
"Всі мільйони нехай уйо***ть через нього, от всі ті мільйони нехай через той місток пиз***ть" і їдуть десь далеко за Урал, щоб жити спокійно. А те, що росіяни втратять у Криму майно Мадяр назвав "бумерангом".
"Всі вони потребують живлення, адже півострів Крим не самодостатній з точки зору забезпечення ресурсами. І відповідно, закриваючи зараз шляхи доступу, не шляхи виходу, ми не чіпаємо Кримський міст, якщо ви не помітили", – додав він.
Що відбувається з Кримським мостом
- Із початку повномасштабного вторгнення Росії Україну Кримський міст двічі зазнав атак. У жовтні 2022 року на мосту вибухнула вантажівка з вибухівкою, зруйнувавши кілька прольотів автомобільної дороги. У липні 2023 року міст атакували морські безпілотники. Після обох атак рух мостом на якийсь час зупиняли. У Міноборони тоді також говорили, що Україна не підриває міст, аби росіяни змогли втекти з півострова. При цьому ГУР Міноборони порадило людям в Криму не користуватися мостом.
- Британське видання The Guardian писало з посиланням на джерела в українській спецслужбі, що ГУР готує третю - "неминучу" - атаку на Керченський міст у 2024 році. Постпред України в ООН Сергій Кислиця також натякав на руйнування Кримського мосту в 2024 році.
- Екскомандувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес, коментуючи надання ЗСУ далекобійних ракет ATACMS, зазначив, що їх можна використати для точних ударів по російських штабах, логістиці та артилерії ворога на лінії фронту та в окупованому Криму. "Я не знаю, чи використання ATACMS проти Керченського мосту – це їх найкраще використання. Їх потрібно було би так багато, і я думаю, що український Генштаб і генерал Буданов мають інші плани щодо Керченського мосту", - зазначив Годжес.
- У березні 2025 року командувач ВМС Олексій Неїжпапа натякав на ймовірну чергову атаку на Керченський міст. Він нагадав, що два попередні удари пошкодили дорожню та залізничну споруду і зазначив, що "Бог любить трійцю". Тодішній керівник головного управління розвідки Кирило Буданов також говорив, що Кримський міст – впаде. Про те, що Кримській міст є законною військовою ціллю для України, неодноразово наголошували і в СБУ.
- У жовтні 2024 року Україна закликала Арбітражний трибунал у Гаазі зобов'язати Росію демонтувати Керченський міст.