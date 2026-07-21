Командувач СБС наголосив, що палива на півострові немає і "не буде за будь-яких умов".

Україна не завдає ударів по Кримському мосту, щоб із тимчасово окупованого Криму втекли колаборанти і ті, хто туди приїхав із Росії.

Про це розповів в інтерв’ю британському журналісту Каолану Робертсону командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт ("Мадяр") Бровді.

Робертсон зазначив, що це перше інтерв’ю Мадяра від початку операції щодо ізоляції Криму.

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Командувач СБС наголосив, що палива на півострові немає і його там "не буде за будь-яких умов".

За його словами, в Крим заїхало близько мільйона "мігрантів", також там залишилася велика кількість колаборантів, яка сприяла Владіміру Путіну, і "шалена військова машина з інфраструктурою".

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"Всі мільйони нехай уйо***ть через нього, от всі ті мільйони нехай через той місток пиз***ть" і їдуть десь далеко за Урал, щоб жити спокійно. А те, що росіяни втратять у Криму майно Мадяр назвав "бумерангом".

"Всі вони потребують живлення, адже півострів Крим не самодостатній з точки зору забезпечення ресурсами. І відповідно, закриваючи зараз шляхи доступу, не шляхи виходу, ми не чіпаємо Кримський міст, якщо ви не помітили", – додав він.

Що відбувається з Кримським мостом