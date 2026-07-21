ОВА: 1090 ворожих дронів виявили над Сумщиною за тиждень

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За тиждень у небі над Сумщиною виявили 1090 ворожих безпілотників.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

«Атаки дронами різних типів залишаються однією з найбільш інтенсивних загроз для області. росія щодня спрямовує їх по наших громадах і цивільній інфраструктурі. Підрозділи Сил оборони знищили або подавили засобами радіоелектронної боротьби понад 900 БпЛА – 83% від усіх виявлених», - розповів очіьник області.

Серед уражених цілей - 686 ударних і 38 розвідувальних дронів. Ще 177 цілей подавили засобами РЕБ.