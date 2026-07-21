​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ексклюзив​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
ГоловнаСуспільствоВійна

ОВА: 1090 ворожих дронів виявили над Сумщиною за тиждень

Вдалося збити/подавити понад 900 БпЛА.

ОВА: 1090 ворожих дронів виявили над Сумщиною за тиждень
російський дрон "Молния", фото ілюстративне
Фото: з відкритих джерел

За тиждень у небі над Сумщиною виявили 1090 ворожих безпілотників.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

«Атаки дронами різних типів залишаються однією з найбільш інтенсивних загроз для області. росія щодня спрямовує їх по наших громадах і цивільній інфраструктурі. Підрозділи Сил оборони знищили або подавили засобами радіоелектронної боротьби понад 900 БпЛА – 83% від усіх виявлених», - розповів очіьник області.

Серед уражених цілей - 686 ударних і 38 розвідувальних дронів. Ще 177 цілей подавили засобами РЕБ.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies