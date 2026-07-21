Сибіга про удар РФ по танкеру Gas Lisbon біля Румунії: Потрібно більше санкцій і тиску на агресора

Очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував чергову атаку Росії у Чорному морі, наголосивши, що російська війна становить пряму загрозу свободі судноплавства, морській безпеці та східному флангу НАТО.
За словами Сибіги, цілеспрямований напад на LPG-танкер Gas Lisbon, який прямував до України і зазнав удару неподалік узбережжя Румунії, є черговим проявом російського терору.
Унаслідок обстрілу дістали поранення члени цивільного екіпажу, а під загрозою опинилася безпека всього Чорноморського регіону.
Сибіга підкреслив, що Кремль знову зневажив міжнародне морське право та життя цивільних осіб.
Голова українського дипломатичного відомства висловив вдячність Румунії за оперативно проведену рятувальну операцію.
«Україна залишається відданою поглибленню співпраці з Румунією та всіма нашими партнерами задля зміцнення безпеки Чорного моря. Реакція має відповідати масштабу загрози. Посилення санкцій. Збільшення тиску на Росію. Повна відповідальність за кожен акт агресії. Агресора необхідно змусити припинити війну», - наголосив дипломат.
- Gas Lisbon ішов під прапором Ліберії. Він зазнав нападу за межами територіальних вод Румунії - приблизно за 20 морських миль від румунського узбережжя. Поранені троє моряків.
- Невдовзі після інциденту до місця події прибули два судна Румунського агентства з порятунку людського життя на морі, які евакуювали весь екіпаж. Усіх безпечно доставили на берег.