​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ексклюзив​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
ГоловнаСуспільствоВійна

Сибіга про удар РФ по танкеру Gas Lisbon біля Румунії: Потрібно більше санкцій і тиску на агресора

«Агресора необхідно змусити припинити війну», - наголосив міністр.

Сибіга про удар РФ по танкеру Gas Lisbon біля Румунії: Потрібно більше санкцій і тиску на агресора
Очільник МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Очільник МЗС України Андрій Сибіга прокоментував чергову атаку Росії у Чорному морі, наголосивши, що російська війна становить пряму загрозу свободі судноплавства, морській безпеці та східному флангу НАТО.

За словами Сибіги, цілеспрямований напад на LPG-танкер Gas Lisbon, який прямував до України і зазнав удару неподалік узбережжя Румунії, є черговим проявом російського терору. 

Унаслідок обстрілу дістали поранення члени цивільного екіпажу, а під загрозою опинилася безпека всього Чорноморського регіону. 

Сибіга підкреслив, що Кремль знову зневажив міжнародне морське право та життя цивільних осіб.

Голова українського дипломатичного відомства висловив вдячність Румунії за оперативно проведену рятувальну операцію.

«Україна залишається відданою поглибленню співпраці з Румунією та всіма нашими партнерами задля зміцнення безпеки Чорного моря. Реакція має відповідати масштабу загрози. Посилення санкцій. Збільшення тиску на Росію. Повна відповідальність за кожен акт агресії. Агресора необхідно змусити припинити війну», - наголосив дипломат.

  • Gas Lisbon ішов під прапором Ліберії. Він зазнав нападу за межами територіальних вод Румунії - приблизно за 20 морських миль від румунського узбережжя. Поранені троє моряків. 
  • Невдовзі після інциденту до місця події прибули два судна Румунського агентства з порятунку людського життя на морі, які евакуювали весь екіпаж. Усіх безпечно доставили на берег.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies