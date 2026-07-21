Біля Румунії уражене судно, що прямувало із Єгипту до українського порту (доповнено)

Минулої ночі газовоз LPG Gas Lisbon, що йшов під прапором Ліберії, зазнав удару за межами територіальних вод Румунії, приблизно за 20 морських миль від румунського узбережжя. Поранені троє моряків.

Про це у соцмережі Х написав румунський президент Нікушор Дан, а також йдеться у матеріалі видання Digi.

Невдовзі після інциденту до місця події прибули два судна Румунського агентства з порятунку людського життя на морі, які евакуювали весь екіпаж, включно з трьома пораненими моряками. Усіх безпечно доставили на берег.

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Крім того, до району події було направлено буксир, який утримує судно на місці, щоб воно не дрейфувало й не створювало додаткової загрози для безпеки судноплавства.

«Державні органи Румунії приведені в стан підвищеної готовності та з'ясовують обставини, причини й відповідальних за цей серйозний інцидент, який, найімовірніше, є наслідком незаконної агресивної війни Російської Федерації проти України», – розповів Дан і додав, що судно вийшло з порту Александрія у Єгипті і прямувало до українського порту Рені.

În cursul nopții trecute, nava LPG Gas Lisbon, sub pavilion liberian, a fost lovită în afara apelor teritoriale ale României, la aproximativ 20 de mile marine în largul țărmului românesc.

⁰La scurt timp după incident, două nave ale Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 21, 2026

Доповнення. Судно перевозило понад 3790 тонн пропану. На борту перебували 17 осіб екіпажу. Румунське військово-морське управління повідомило, що оповіщення про пожежу було отримано опівночі. Джерела видання з Адміністрації Нижнього Дунаю в Галаці повідомляють, що судно було атаковано військовим безпілотником, походження якого невідоме.

Після інциденту на борту судна, який спричинив значні пошкодження та пожежу в надбудові, екіпаж сховався в носовій частині, не маючи можливості скористатися власними засобами евакуації. Після отримання сповіщення від розпочали складну пошуково-рятувальну операцію. Зв'язок із судном підтримувався через торгове судно, що знаходилося неподалік, яке використовувалося як радіорелейний зв'язок. Для підтримки екіпажу було мобілізовано судно морської допомоги Берегової охорони, а також пошуково-рятувальні судна SAR APOLLO та SAR ARTEMIS.

За даними видання Digi, двоє постраждалих мали опіки приблизно на 10-15% поверхні тіла, а третій отримав численні рани. Усіх постраждалих госпіталізували до реанімації.

Для безпеки навігації всім суднам у цьому районі було видано попереджувальне повідомлення, щоб уникнути ураженого периметра.