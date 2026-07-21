Проросійський диктатор Нікарагуа заявив про скасування будь-яких виборів в країні

80-річний президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що в країні більше не буде виборів, а парламент має ухвалити низку законів, які "збудують стіну проти опозиції".

Як пише The Guardian, попри формальність усіх демократичних процедур, скасування виборів, які мали відбутися наступного року, є серйозною ескалацією перетворення Нікарагуа на "сімейну диктатуру". Дружина Ортеги Розаріо Мурільо минулоріч була ним переведена з посади віцепрезидентки на місце "співпрезидента". Він також збільшив термін повноважень глави держави з 5 до 6 років.

Раніше режим Ортеги-Мурільо вже неодноразово ставав на заваді участі опозиції у виборах. Але голосування все ж відбувалося, що дозволяло президенту отримувати "легітимізацію" своєї влади з 2007 року.

Ортега займає відверто проросійську позицію і ініціював у 2025 році визнання тимчасово окупованих територій України частиною РФ. Через це у жовтні України розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа.