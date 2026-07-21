На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
На Полтавщині знайшли застреленим екскерівника Нацполіції Сумської області
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Ще одне "велике перезавантаження". Що відбувається в українській владі?
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Фінал ЧС-2026. Іспанія – Аргентина (1:0). Онлайн-трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Зеленський: Відомо, хто з посадовців Укроборонпрому допустив появу складів зі зброєю у Вишневому
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Гідрометцентр попередив про негоду у неділю в низці областей
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
Анна Стен: історія першої української зірки Голлівуду
​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Ексклюзив​Міністром оборони в новому уряді може стати чинний голова МВС Клименко, - джерела
Безоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
ВідеоБезоплатні аналізи українцям від Synevo та CSD: чому лабораторії подали на державу до суду
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
Генштаб притягнув командира батальйону "Вовки Да Вінчі" до дисциплінарної відповідальності
ГоловнаСвіт

Проросійський диктатор Нікарагуа заявив про скасування будь-яких виборів в країні

Даніель Ортега остаточно руйнує навіть імітацію демократії.

Проросійський диктатор Нікарагуа заявив про скасування будь-яких виборів в країні
Президент Нікарагуа Даніель Ортега
Фото: EPA/UPG

80-річний президент Нікарагуа Даніель Ортега заявив, що в країні більше не буде виборів, а парламент має ухвалити низку законів, які "збудують стіну проти опозиції".

Як пише The Guardian, попри формальність усіх демократичних процедур, скасування виборів, які мали відбутися наступного року, є серйозною ескалацією перетворення Нікарагуа на "сімейну диктатуру". Дружина Ортеги Розаріо Мурільо минулоріч була ним переведена з посади віцепрезидентки на місце "співпрезидента". Він також збільшив термін повноважень глави держави з 5 до 6 років.

Раніше режим Ортеги-Мурільо вже неодноразово ставав на заваді участі опозиції у виборах. Але голосування все ж відбувалося, що дозволяло президенту отримувати "легітимізацію" своєї влади з 2007 року.

Ортега займає відверто проросійську позицію і ініціював у 2025 році визнання тимчасово окупованих територій України частиною РФ. Через це у жовтні України розірвала дипломатичні відносини з Нікарагуа. 

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies